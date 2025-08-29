Ντορέττα Παπαδημητρίου: Θύμα διαδικτυακής απάτης η γνωστή ηθοποιός - Τι ζήτησε

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης με τη γνωστή ηθοποιό να ενημερώνει τους followers της για το τι έχει συμβεί μέσω story στο Instagram.

Αναλυτικότερα, η γνωστή ηθοποιός ανέβασε ένα screen shot από ένα προφίλ στο Instagram που προσποιούνταν ότι ήταν εκείνη και προέτρεπε τους χρήστες να πατήσουν ένα σύνδεσμο για το Telegram προκειμένου να επικοινωνούν μαζί της.

«Δεν είμαι εγώ», έγραψε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει το γεγονός ότι το ψεύτικο προφίλ αποκαλούσε τους χρήστες ως «θαυμαστές μου».

Κάντε ένα report αν έχετε την καλοσύνη, έγραψε ακόμα η γνωστή ηθοποιός, η οποία μετά από λίγη ώρα ενημέρωσε πως το Instagram είχε κλείσει τον ψεύτικο λογαριασμό, γράφοντας: «Τσακ μπαμ. Ευχαριστώ».

Ντορέττα Παπαδημητρίου | @dorettapapadimitriou_official - Instagram