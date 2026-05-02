«Ο Akylas δεν πήγε τυχαία στη Eurovision, το κυνηγούσε εδώ και εφτά χρόνια»: Συγκινεί η αδελφή του

Συγκίνησε σήμερα η αδελφή του Akylas, η οποία υπερασπίστηκε τον φετινό εκπρόσωπό μας στη Eurovision 2026 με το «Ferto», λέγοντας πως η επιτυχία και η πέραση που έχει στο ευρωπαϊκό κοινό, κάθε άλλο παρά τυχαία είναι.

Όπως δήλωσε στον Alpha, «Πραγματικά είναι σαν να το έστειλε ο ίδιος ο θεός, είναι κάτι το οποίο το προσπαθεί πάρα πολύ καιρό. Δεν βγήκε από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι κάτω γύρω στα εφτά χρόνια, το κυνηγάει πάρα πολύ.

Πιστεύω ότι έφτασε η στιγμή του να φέρει μία καλή θέση. Έχει άγχος αλλά του είπαμε να ξεκουραστεί όσο μπορεί, παρόλο που έχει πολλές πρόβες. Θα δώσει τον καλύτερο εαυτό του».

Akylas - Σαρώνει στα προγνωστικά το «Ferto»

Έχοντας αναχωρήσει για τη Βιέννη η ελληνική αποστολή της φετινής Eurovision, προκειμένου να προετοιμαστεί για τις τελικές πρόβες, το Ferto του Akyla, πέρασε από την 4η στην 2η θέση στα προγνωστικά.

Στις 7 το πρωί έχει δοθεί το ραντεβού με τα τηλεοπτικά συνεργεία που θα βρεθούν στο Ελευθέριος Βενιζέλος για να καλύψουν την αναχώρηση, ενώ στις 9 περίπου ο Akylas, ο Φωκάς Ευαγγελινός και η ομάδα τους πέταξαν για Αυστρία.

Η ομάδα φεύγει από την Ελλάδα με υψηλές προσδοκίες καθώς τις τελευταίες μέρες η συμμετοχή της Ελλάδας στην Eurovision βρίσκεται στην κορυφή των προγνωστικών.

Συγκεκριμένα, από την πρώτη στιγμή της επιλογής του Ferto στο Sing for Greece, αν εξαιρέσουμε ένα μικρό πτωτικό διάστημα που βρισκόταν στην πέμπτη θέση, πλέον ανεβαίνει όλο και περισσότερο και αγγίζει τη δεύτερη θέση των προβλέψεων για τη νίκη, όσο ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της χώρας μας, η Φινλανδία έχουν καθοδικές τάσεις.