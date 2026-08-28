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Ο Akylas «έσπασε» μεσούλα χορεύοντας το «Σαφάρι» της Ρίας Ελληνίδου στο TikTok

Το τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου με τίτλο «Σαφάρι» χόρεψε ο Akylas μαζί με τον χορευτή του, ξεσηκώνοντας τους χρήστες του TikTok.

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O Akylas χορεύει το «Σαφάρι» με τον χορευτή του
O Akylas χορεύει το «Σαφάρι» με τον χορευτή του | TikTok - mavriidiiss
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Το τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου με τίτλο «Σαφάρι» χόρεψε ο Akylas, ξεσηκώνοντας τους χρήστες του TikTok.

Ο 27χρονος τραγουδιστής που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision τον Μάιο, ανάρτησε ένα βίντεο στο TikTok όπου ο χορευτής Νικόλας Μαυρίδης από την ομάδα του, μπαίνει στο καμαρίνι την ώρα που εκείνος χορογραφούσε το κομμάτι, και καταλήγει να τον συνοδεύει.

@mavriidiiss @Akylas @Ria Ellinidou #fyp #greektiktok #viral #dance #akylas ♬ original sound - Ria Ellinidou

Ο Akylas μπήκε μπροστά στην κάμερα και άρχισε να κουνιέται στον ρυθμό.

Ο Akylas αυτό το διάστημα πραγματοποιεί εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδείας «Press Start Tour», με τα επόμενα live του να έχουν προγραμματιστεί σε Πάτρα, Καλαμάτα και Ιωάννινα.
 

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