Ο Αλεξάντερ Ρίμπακ θέλει να πάει ξανά Eurovision - Το ελληνικό τραγούδι που στηρίζει

Ο νικητής της Eurovision 2009, Αλεξάντερ Ρίμπακ θέλει να εκπροσωπήσει για τρίτη φορά τη Νορβηγία στη διοργάνωση. Το 2009 κατάφερε στα κερδίσει τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό τραγουδιού με το Fairytale, ενώ το 2018 εκπροσώπησε ξανά τη Νορβηγία στη Eurovision με το That's How You Write A Song το οποίο κατέλαβε την 15η θέση.

Φέτος, βρίσκεται και πάλι ανάμεσα στους 9 καλλιτέχνες που διεκδικούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα στη Eurovision με το Rise.

Για την ιστορία η Νορβηγία συμμετέχει στη Eurovision από το 1960 . Έχει λάβει μέρος 63 φορές και έχει κερδίσει τον διαγωνισμό τρεις φορές:

1985: Bobbysocks – La Det Swinge

1995: Secret Garden – Nocturne

2009: Alexander Rybak – Fairytale

Το 2009, το Fairytale του Αλεξάντερ Ρίμπακ έλαβε τον μεγαλύτερο αριθμό βαθμών που έχει καταγραφεί ποτέ στο παλιό σύστημα ψηφοφορίας: 387 βαθμούς, αποσπώντας 12άρια από 16 χώρες. Ωστόσο, η Νορβηγία κατέχει και ένα λιγότερο τιμητικό ρεκόρ μαζί με τη Φινλανδία: είναι η χώρα που έχει τερματίσει τις περισσότερες φορές στην τελευταία θέση — 10 φορές!

Κι αν για την Νορβηγία θεωρεί πως ο ίδιος είναι ο καταλληλότερος για τη Eurovision, φαίνεται πως έχει μια ιδιαίτερη προτίμηση για την Ελλάδα. Ο Αλεξάντερ Ρίμπακ υποστηρίζει την Desi G και το τραγούδι Afrodite.

«Desi, όλοι γνωρίζουμε πόσο ταλαντούχα είσαι. Εδώ και καιρό θέλαμε να σε δούμε στη σκηνή της Eurovision. Τώρα βρίσκεσαι εκεί, στην Ελλάδα. Μακάρι να κερδίσει το καλύτερο τραγούδι και νομίζω πως είναι το δικό σου. Καλή τύχη!», λέει ο καλλιτέχνης και βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στα social media.