Ο Άστον Κούτσερ απολύθηκε από την Gucci, επειδή ήταν «πολύ χοντρός»

Ο Άστον Κούτσερ έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να κάνει συγκεκριμένες εμφανίσεις, εστιάζοντας στη δουλειά του. Με αφορμή την προώθηση της νέας τηλεοπτικής σειράς στο FX «The Beauty», ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο Entertainment News και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην περίοδο όπου εργαζόταν ως μοντέλο.
Γυρνώντας τον χρόνο πίσω, ο Άστον Κούτσερ αποκάλυψε, πως βρέθηκε μέσω του πρακτορείου του στην Ιταλία, προκειμένου να συμμετέχει σε μια επίδειξη μόδας του οίκου Gucci, που τότε διηύθυνε ο Τομ Φορντ. Κατά τη διάρκεια του fitting, όμως, υπήρξε μια διαφωνία, που προκάλεσε, τελικά, τη ρήξη στη συνεργασία τους.
