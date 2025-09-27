«Ο ατζέντης του Γιαμάλ του οργανώνει τα ραντεβού με κορίτσια»: Τι αποκαλύπτει influencer

Ο Λαμίν Γιαμάλ, το «χρυσό παιδί» της Μπαρτσελόνα και πρωταθλητής Ευρώπης με την Ισπανία το 2024, δεν σταματά να απασχολεί τα media.

Σύμφωνα με την influencer και YouTuber Fati Vazquez, ο ατζέντης του 18χρονου σταρ κρατάει ημερολόγιο με τις ερωτικές του επαφές.

«Ο ατζέντης του Γιαμάλ οργανώνει τις μέρες του με βάση τα κορίτσια που βλέπει. Έχει ένα ημερολόγιο μόνο για γυναίκες», δήλωσε η ίδια σε συνέντευξή της.

Η Vazquez αποκάλυψε ότι πριν βγει μαζί της, ο Γιαμάλ είχε ήδη βγει με άλλη κοπέλα την προηγούμενη μέρα.

«Το κατάλαβα από φωτογραφίες που είχε ανεβάσει. Εκείνη η κοπέλα με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: “Ήσουν με τον Λαμίν; Εγώ έφυγα χθες”», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το γερμανικό Bild, οι φήμες για την σχέση τους ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2025, όταν οι δυο τους φέρεται να πέρασαν μαζί διακοπές – με τον Γιαμάλ να είναι μόλις 17 ετών τότε. Οι κοινές τους φωτογραφίες από σκάφος και πισίνα πυροδότησαν σχόλια, όπως αποκάλυψε η influencer, η οποία δέχθηκε χυδαία μηνύματα στα social media.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Γιαμάλ είχε απασχολήσει ξανά τα φώτα της δημοσιότητας όταν στα γενέθλιά του έκλεισε νάνους για να τραγουδήσουν στους καλεσμένους του, προκαλώντας αντιδράσεις.

Πιο πρόσφατα, ο πατέρας του, Μουνίρ Νασράουι, έκανε σκηνή στην απονομή της Χρυσής Μπάλας, κοροϊδεύοντας τον Ουσμάν Ντεμπελέ επειδή πίστευε πως ο γιος του άξιζε το βραβείο.

Ο Γιαμάλ μπορεί να είναι ο νέος βασιλιάς της Μπάρτσα, αλλά φαίνεται πως το παρασκήνιο γύρω του είναι πιο εκρηκτικό κι από τα γκολ του.

Πηγή:Bild