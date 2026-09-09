Η επική απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε στόρι της... Ιωάννας Τούνη

Στο Παρίσι θα βρεθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες της Διάσκεψης, στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Τι θα κάνει μετά;

Ο ανέλπιστος διαδικτυακός διάλογος που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Ιωάννα Τούνη, ίσως και να αποκαλύπτει μία από τις «στάσεις» του πρωθυπουργού.

Η γνωστή instagrammer βρίσκεται επίσης στη γαλλική πρωτεύουσα για τα εγκαίνια της croissanterie της που θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Μόλις ενημερώθηκε μάλιστα από φίλη της ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός θα καταφθάσει εκεί, έκανε μια χιουμοριστική ανάρτηση στο Instagram μέσω της οποίας του ζήτησε να μη δώσει το «παρών» στα εγκαίνια.

«Τι μου στέλνει εν τω μεταξύ η Έφη. Λοιπόν επειδή αύριο ανοίγει επίσημα το Fat Rat και κερνάμε και Freddo Espresso σε όλους τους Έλληνες που θα πάρουν κρουασάν... να πω το εξής! Σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη ΜΗΝ έρθετε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να απαντήσει στην Ιωάννα Τούνη, με την ίδια χιουμοριστική διάθεση. Αφού αναδημοσίευσε την ανάρτησή της, έγραψε: «Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε...».