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O ελληνικός Ιούλιος της Έμιλι Ραταϊκόφσκι με χορό, γυμνισμό και πόζες με μπικίνι

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι απόλαυσε τον Ιούλιό της με διακοπές στην Ελλάδα και ανέβασε «καυτά» στιγμιότυπα στο instagram της.

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Έμιλι Ραταϊκόφσκι
Το μοντέλο Έμιλι Ραταϊκόφσκι | instagram/emrata
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Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι έδειξε ξανά την αγάπη της για την Ελλάδα ως προορισμό διακοπών και αφιέρωσε post στο instagram με λεζάντα (και στα ελληνικά) «Ιούλιος».

Το «εκρηκτικό» μοντέλο ανέβασε πόζες με μπικίνι ενώ δημοσίευσε βίντεο να χορεύει πάνω σε σκάφος με την ελληνική σημαία να ανεμίζει ενώ δεν έλειψε και φωτογραφία από βραδινό μπάνιο χωρίς μαγιό.

Δείτε την ανάρτησή της:


 

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