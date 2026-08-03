O ελληνικός Ιούλιος της Έμιλι Ραταϊκόφσκι με χορό, γυμνισμό και πόζες με μπικίνι

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι έδειξε ξανά την αγάπη της για την Ελλάδα ως προορισμό διακοπών και αφιέρωσε post στο instagram με λεζάντα (και στα ελληνικά) «Ιούλιος».
Το «εκρηκτικό» μοντέλο ανέβασε πόζες με μπικίνι ενώ δημοσίευσε βίντεο να χορεύει πάνω σε σκάφος με την ελληνική σημαία να ανεμίζει ενώ δεν έλειψε και φωτογραφία από βραδινό μπάνιο χωρίς μαγιό.
Δείτε την ανάρτησή της:
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