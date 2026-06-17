Η πιο ελληνική φωτογραφία σήμερα ανέβηκε από την Έμιλι Ραταϊκόφσκι

Το φετινό καλοκαίρι μόλις έγινε ακαταμάχητα πιο «καυτό». Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι (EmRata), μάζεψε τις βαλίτσες της και ξεκίνησε τις καλοκαιρινές της διακοπές, οργώνοντας κυριολεκτικά τη Μεσόγειο.

Το εκρηκτικό μοντέλο και ηθοποιός μοιράστηκε με τους εκατομμύρια διαδικτυακούς της φίλους στο instagram, ένα «καρουζέλ» φωτογραφιών από την απόδρασή της σε ισπανικά και ελληνικά νησιά.

Ανάμεσα στα διάφορα στιγμιότυπα, εκείνα που έκλεψαν ξεκάθαρα την παράσταση και έκαναν τα Like να πέφτουν βροχή, ήταν οι φωτογραφίες που ανέδιδαν άρωμα Ελλάδας.

Η Έμιλι κατάφερε να απογειώσει το classic greek island vibe, κάνοντας το feed της στο Instagram να μοιάζει με τον απόλυτο ύμνο στην ελληνική ομορφιά.

Αν αυτό δεν είναι τουριστική διαφήμιση για τη χώρα μας, τότε τι είναι;

Ξεχώρισαν τα γραφικά, παραδοσιακά ελληνικά ταβερνάκια με τα μπλε τραπεζάκια, που βγάζουν αυτή την αυθεντική, χαλαρή καλοκαιρινή αύρα που ζηλεύει όλος ο πλανήτης.

Η EmRata δεν έμεινε όμως μόνο στις πόζες. Απόλαυσε με την ψυχή της τις ελληνικές γεύσεις, τιμώντας δεόντως τα ολόφρεσκα θαλασσινά δίπλα στο κύμα.

Το highlight; Δεν παρέλειψε να φωτογραφίσει μέχρι και τα ράφια με τα ούζα, αποδεικνύοντας ότι μπήκε για τα καλά στο νόημα του ελληνικού «ευ ζην».