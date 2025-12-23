Μενού

Ο Ευαγγελάτος «τρύπωσε» και στο σπίτι της Ντάλιας: Λύθηκε στα γέλια η Καρύδη

Ο Νίκος Ευαγγελάτος, με τη βοήθεια των γραφικών του σταθμού, κατάφερε να «τρυπώσει» στο σπίτι της «Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου από το «Παρά Πέντε».

Reader symbol
Newsroom
παρά πέντε
Σμαράγδα Καρύδη και Νίκος Ευαγγελάτος | MEGA@GLOMEX
  • Α-
  • Α+

Τα γραφικά του Νίκου Ευαγγελάτου, έχουν από μόνα τους απασχολήσει πολλές φορές τα ΜΜΕ, καθώς ο δημοσιογράφος καταφέρνει να «ταξιδεύει» και να «μπαίνει» σε διάφορους χώρους, με σκηνικά που πρωταγωνιστούν στην επικαιρότητα. 

Με αφρομή το αποψινό reunion του «Παρά Πέντε», ο Νίκος Ευαγγελάτος φιλοξένησε τη Σμαράγδα Καρύδη στο Mega, και μαζί «τρύπωσαν» στο σπίτι της Ντάλιας Χαζτιαλεξάνδρου. 

 

«Ήθελα πολύ να έρθω. Λέω θα πάω στον Ευαγγελάτο, γιατί θα δεθώ στις γραμμές του τρένου, θα ανέβω πάνω στο φορτηγό, θα κάνω κάτι εξτρίμ», είπε η Σμαράγδα Καρύδη γελώντας. 

Διαβάστε επίσης: Σμαράγδα Καρύδη και Θοδωρής Αθερίδης χώρισαν μετά από 23 χρόνια

«Είπαμε να κάνουμε ένα reunion. Λέγαμε και για ''Τα Φιλαράκια'΄' που κάνανε ένα reunion και ότι θα ήταν ενδιαφέρον να ξανασυναντηθούμε», είπε η ηθοποιός με αφορμή το reunion. 

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η επαναφορά της σειράς δεν είναι ένα επεισόδιο με αρχή - μέση - τέλος, αλλά πρόκειται για ένα ωραία αφιέρωμα με εορταστική διάθεση, και πέντε νέες σεκάνς χωρίς συνοχή. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE