Ο Ευαγγελάτος «τρύπωσε» και στο σπίτι της Ντάλιας: Λύθηκε στα γέλια η Καρύδη

Τα γραφικά του Νίκου Ευαγγελάτου, έχουν από μόνα τους απασχολήσει πολλές φορές τα ΜΜΕ, καθώς ο δημοσιογράφος καταφέρνει να «ταξιδεύει» και να «μπαίνει» σε διάφορους χώρους, με σκηνικά που πρωταγωνιστούν στην επικαιρότητα.

Με αφρομή το αποψινό reunion του «Παρά Πέντε», ο Νίκος Ευαγγελάτος φιλοξένησε τη Σμαράγδα Καρύδη στο Mega, και μαζί «τρύπωσαν» στο σπίτι της Ντάλιας Χαζτιαλεξάνδρου.

«Ήθελα πολύ να έρθω. Λέω θα πάω στον Ευαγγελάτο, γιατί θα δεθώ στις γραμμές του τρένου, θα ανέβω πάνω στο φορτηγό, θα κάνω κάτι εξτρίμ», είπε η Σμαράγδα Καρύδη γελώντας.

«Είπαμε να κάνουμε ένα reunion. Λέγαμε και για ''Τα Φιλαράκια'΄' που κάνανε ένα reunion και ότι θα ήταν ενδιαφέρον να ξανασυναντηθούμε», είπε η ηθοποιός με αφορμή το reunion.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η επαναφορά της σειράς δεν είναι ένα επεισόδιο με αρχή - μέση - τέλος, αλλά πρόκειται για ένα ωραία αφιέρωμα με εορταστική διάθεση, και πέντε νέες σεκάνς χωρίς συνοχή.