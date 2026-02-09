Ο Γιάννης Σμαραγδής συναντήθηκε με την Καρυστιανού: «Μου έφερε γλυκά, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

Συνάντηση κατά πρόσωπο φέρεται να είχαν η Μαρία Καρυστιανού και ο Γιάννης Σμαραγδής, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο γνωστός Έλληνας σκηνοθέτης της τελευταίας εμπορικής επιτυχίας «Καποδίστριας».

«Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, δεν το κρύβω. Έχει δύο χαρακτηριστικά: Ξέρει να ακούει και δεν σε αφήνει να καταλάβεις τι σκέφτεται. Ήρθε και με βρήκε και έφερε γλυκά», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος. Εγώ ξέρω να κάνω μόνο ταινίες. Ό,τι με βγάζει έξω από αυτό δεν μπορώ να το υπηρετήσω. Της ευχήθηκα καλή επιτυχία. Έχει κάτι. Νομίζω θα απασχολήσει την Ελλάδα», πρόσθεσε.

Σμαραγδής: Η γνώμη του για την Καρυστιανού

Από τη συνάντηση τους είπε ότι κατάλαβε πως «προσπαθεί να φτιάξει μία ομάδα ανθρώπων που θα είναι στην πάνω σκάλα. Ένα συμβούλιο σοφών. Δύσκολο να το κάνει, ενώ η πρόταση της είναι να περιβάλλεται από ανθρώπους που θα έχουν αναβαθμισμένη σχέση με την πολιτική».

Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι στη συνέχεια δέχθηκε πρόταση και από τη το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. «Μετά από αυτό είχα πρόταση δύο φορές και από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία και είπα όχι».

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να εμπλακεί στην πολιτική. «Μου είχε πει ο πατέρας μου μην ασχοληθείς με την πολιτική είναι βρώμικο πράγμα. Και το κράτησα και θα το κρατήσω».