Γιώργος Μαζωνάκης: Το ατύχημα που είχε στο σπίτι του και το σημάδι στο μέτωπο

Ανησυχία προκάλεσε στους θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη βίντεο που ανέβασε ο δημοφιλής τραγουδιστής με μορφή story στο προφίλ του στο Instagram, όπου φαινόταν να έχει ένα σημάδι στο μέτωπό του.

Σύμφωνα με την εκπομπή του Open, Ραντεβού το ΣΚ, τις προγούμενες ημέρες ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι.

Αυτός, μάλιστα, ήταν και ο λόγος που ακύρωσε την προηγούμενη εβδομάδα τις εμφανίσεις του στο νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν φέτος τον χειμώνα με την αποψινή του εμφάνιση να είναι η τελευταία.

Το ατύχημα, όμως, δεν τον πτόησε καθόλου και έτσι τις τελευταίες ημέρες ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφτηκε το Άγιο Όρος και σε βίντεο που ανέβασε στα social media τον βλέπαμε ευδιάθετο να μαγειρεύει σε κουζίνα Μονής, χωρίς, όμως, ο δημοφιλής τραγουδιστής να αναφερθεί στο σημάδι που είχε στο κεφάλι του.