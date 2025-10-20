Χάρης Ρώμας: «Με αυτή τη σειρά, το κασέ μου τετραπλασιάστηκε, κάναμε 60% τηλεθέαση»

Ο Χάρης Ρώμας, αποκάλυψε σε συνέντευξη του, ποια τηλεοπτική σειρά που συμμετείχε τετραπλασίασε το κασέ του και τον άλλαξε οικονομικά και καλλιτεχνικά.

Ο λόγος, για το «Καφέ της Χαράς», την σειρά του ANT1, στην οποία υπέγραφε το σενάριο μαζί με την Άννα Χατζησοφιά και παράλληλα πρωταγωνιστούσε.

Συγκεκριμένα, δήλωσε μιλώντας στην ΕΡΤ: «Με το Καφέ της Χαράς εκτινάχθηκα ως καλλιτέχνης πρώτης γραμμής. Και οικονομικά, το κασέ μου τότε τετραπλασιάστηκε, βλέποντας ότι κάναμε 60% τηλεθέαση.

Δεν είναι μόνο ότι άλλαξε το πλαφόν, το επίπεδο της ζωής μου, τότε η ιδιωτική τηλεόραση σε πλήρωνε και σε αξιοποιούσε πραγματικά όταν είχες επιτυχία».

Χάρης Ρώμας: Ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει νέα σειρά στην τηλεόραση

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο σεναριογράφος και ηθοποιός, αποκάλυψε ότι επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα σειρά. «Είχαμε ένα concept πριν πέντε χρόνια αλλά εγώ ήμουν στην αυτοδιοίκηση», ανέφερε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θα είναι πολύ ωραίο αφού αποφασίσαμε ποιο θα είναι το concept, γιατί περάσαμε από 40 κύματα για να αποφασίσουμε. Είναι και η εταιρεία που το αναλαμβάνει πολύ δυνατή.

Και δεν είναι μόνο ότι επιστρέφω στην τηλεόραση, επιστρέφω στην δουλειά μου», είπε μεταξύ άλλων.