Ο Κόλιν Φάρελ αποκάλυψε την χειρότερη μέρα της καριέρας του - Εξόργισε μέχρι και τον Τομ Κρουζ

Ο Κόλιν Φάρελ μίλησε στο The Late Show with Stephen Colbert, για μία από τις χειρότερες μέρες της καριέρας του, όταν στα γυρίσματα της sci-fi ταινίας Minority Report του Στίβεν Σπίλμπεργκ, το 2002, έπρεπε να γυρίσει 46 φορές μία σκηνή. Κι αυτό γιατί το προηγούμενο βράδυ είχε παρευρεθεί σε ξέφρενο πάρτι.

Ο ηθοποιός εξήγησε πως είχε ζητήσει να μην εργαστεί ανήμερα των γενεθλίων του, αλλά αντί γι’ αυτό έλαβε ειδοποίηση να βρίσκεται στο πλατό στις 6 το πρωί.

