Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποκάλυψε πως δεν έχει δει ποτέ τον Τιτανικό - Ναι, το είπε

Αν ένα πράγμα δεν περιμέναμε να ακούσουμε ποτέ από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο - όπως και από κάθε ηθοποιό που έπαιξε στον Τιτανικό - είναι ότι δεν έχει δει ποτέ την ταινία του. Και να που το ακούσαμε. Και όχι, δεν είναι πλάκα. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός παραδέχτηκε on camera, πως δεν έχει δει ούτε μια φορά μία στη ζωή του τον Τιτανικό, γεγονός που, όπως ήταν λογικό, εξέπληξε τους fans του - και όχι μόνο.

