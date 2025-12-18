Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποκάλυψε πως δεν έχει δει ποτέ τον Τιτανικό - Ναι, το είπε

Αν ένα πράγμα δεν περιμέναμε να ακούσουμε ποτέ από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο - όπως και από κάθε ηθοποιό που έπαιξε στον Τιτανικό - είναι ότι δεν έχει δει ποτέ την ταινία του. Και να που το ακούσαμε. Και όχι, δεν είναι πλάκα. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός παραδέχτηκε on camera, πως δεν έχει δει ούτε μια φορά μία στη ζωή του τον Τιτανικό, γεγονός που, όπως ήταν λογικό, εξέπληξε τους fans του - και όχι μόνο.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Μπλόκα αγροτών: Τι θα γίνει από την Παρασκευή - Πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
- Αφαίρεσαν το δίπλωμα του Διαμαντή Καραναστάση - Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
- Αυτός είναι ο τραγουδιστής που καταγγέλλει τον Γιώργο Μαζωνάκη - Οι κοινές φωτογραφίες τους
- Ρούτσι: «Να πω στον Πλακιά ότι δεν μαζέψαμε λεφτά για να τα φάμε» - Τι απαντά για το «κίνημα» Καρυστιανού
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.