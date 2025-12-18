Μενού

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποκάλυψε πως δεν έχει δει ποτέ τον Τιτανικό - Ναι, το είπε

Καλεσμένος στο νέο επεισόδιο της σειράς «Actors on Actors» του CNN, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο κάθισε ενώπιον της Τζένιφερ Λόρενς.

Λεονάρντο Ντι Κάπριο | (AP Photo/Chris Pizzello)
Αν ένα πράγμα δεν περιμέναμε να ακούσουμε ποτέ από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο - όπως και από κάθε ηθοποιό που έπαιξε στον Τιτανικό - είναι ότι δεν έχει δει ποτέ την ταινία του. Και να που το ακούσαμε. Και όχι, δεν είναι πλάκα. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός παραδέχτηκε on camera, πως δεν έχει δει ούτε μια φορά μία στη ζωή του τον Τιτανικό, γεγονός που, όπως ήταν λογικό, εξέπληξε τους fans του - και όχι μόνο.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
 

