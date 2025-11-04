Ο Λευτέρης Πανταζής και η Άντζελα Δημητρίου μίλησαν για τη θυελλώδη ερωτική σχέση τους

Την Άντζελα Δημητρίου και τον Λευτέρη Πανταζή υποδέχθηκε τη νύχτα της Δευτέρας στο «The 2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Οι δύο λαϊκοί τραγουδιστές που συνεργάζονται ξανά μετά από 15 χρόνια, μίλησαν, μεταξύ άλλων, για τη γνωριμία τους, που εξελίχθηκε σε μία θυελλώδη ερωτική σχέση και κατέληξε σε έναν απροσδόκητο χωρισμό.

«Με τον Λευτέρη ήμασταν έτοιμοι να φτάσουμε στα σκαλιά της εκκλησίας, χωρίσαμε για τους γονείς μας. Η μάνα μου ήταν πολύ σκληρός άνθρωπος, Αρβανίτισσα από τη Θήβα. Για να σε αγκαλιάσει μπορεί να έκανε κι έναν μήνα. Όλες οι σχέσεις μου την πειράζανε. Ήθελε να με έχει κοντά της, στο σπίτι. Ήθελα να ανοίξω τα φτερά μου και δε με άφηναν. Μου έλεγαν ότι έχω υποχρέωση στα αδέλφια μου. Οι γονείς τραυματίζουν τα παιδιά. Η επιρροή της μητέρας μου τελείωσε όταν έφυγε από τη ζωή. Όταν η μαμά μου ήταν στα τελευταία της μου είπε να βρω έναν άνθρωπο για να μην είναι μόνη μου, πλέον όμως συνήθισα να είμαι μόνη μου», παραδέχτηκε η Άντζελα Δημητρίου.

«Έχασα τον πατέρα μου πολύ μικρός και ενώ αγαπούσα την Άντζελα φοβόντουσαν μη φύγω από το σπίτι και χάσουν την κότα με τα χρυσά αυγά. Πρώτη φορά είδα την Άντζελα το 1971 στα «Ξημερώματα». Πάντα μου άρεσε η Άντζελα αλλά έλεγα ''σιγά μην κοιτάξει αυτή εμένα''. Η Άντζελα γίνεται γκέισα για έναν άντρα, θέλει να τον έχει ευτυχισμένο. Ο έρωτας ήρθε 1981-82.

» Με την Άντζελα ήμασταν 4 χρόνια μαζί, τρελά ερωτευμένοι και 2 χρόνια χωρισμένοι, αλλά ο ένας ήταν για τον άλλον. Περάσαμε καταπληκτικά. Είχαμε σχέση 6 χρόνια. Θα ήθελα να έιναι όπως ήταν, να αγαπιόμαστε, να τσακωνόμαστε, να τραγουδάμε, να μην μηλιομαστε. Καμία σχέση η δουλειά με τα προσωπικά. Όμως, όταν δυο ανθρωποι φωτίζονται από την οικογένεια ευτυχώς ή δυστυχώς κοιτάνε όλοι την οικογένειά τους και η οικογένεια φοβάται μην χάσει το χρυσό φλουρί. Υπήρχαν μουρμούρες και από τις δύο οικογένειες», πρόσθεσε ο Λευτέρης Πανταζής.

«Θα είχαμε και παιδάκια με τον Λευτέρη», είπε η Άντζελα Δημητρίου.

«Είχαμε δύο κακές στιγμές, γιατί πάντα επενέβαιναν οι γονείς γιατί κάναμε καριέρες», είπε ο Λευτέρης Πανταζής.