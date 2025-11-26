Ο Μακόλεϊ Κάλκιν για σίκουελ του «Μόνος στο Σπίτι»: Η προϋπόθεση για να πει το «ναι»

Θετικός σε ενδεχόμενο sequel του «Μόνος στο Σπίτι» δήλωσε ο ηθοποιός Μακόλεϊ Κάλκιν, με την προϋπόθεση όμως «να είναι το σωστό».

Ο 45χρονος ηθοποιός ήταν το τιμώμενο πρόσωπο στην εκδήλωση «A Nostalgic Night with Macaulay Culkin». Εκεί είπε χαρακτηριστικά ότι «δεν θα ήταν εντελώς αλλεργικός» στο ενδεχόμενο να επιστρέψει ως «Κέβιν ΜακΚάλιστερ», σύμφωνα με το Variety.

«Κάπως είχα αυτή την ιδέα», είπε ο Κάλκιν αναφέροντας: «Είμαι είτε χήρος είτε διαζευγμένος, μεγαλώνω ένα παιδί και όλα αυτά, δουλεύω πάρα πολύ και δεν τού δίνω στην πραγματικότητα την προσοχή που χρειάζεται και το παιδί αρχίζει να τα παίρνει μαζί μου και μετά κλειδώνομαι απ’ έξω. Ο γιος του Κέβιν δεν με αφήνει να μπω… και εκείνος είναι που στήνει τις παγίδες για μένα».

Έτσι, ο Κέβιν ΜακΚάλιστερ θα έπαιρνε τη θέση των δύο ληστών, καθώς εκείνος «πολεμά» με τον γιο του για να ξαναμπεί στο σπίτι και όλα αυτά την περίοδο των γιορτών.

«Το σπίτι είναι κάπως ένα μεταφορικό σχήμα για τη σχέση μας. Ο Κέβιν πρέπει να καταφέρει να τον αφήσει να ξαναμπεί στην καρδιά του γιου του, κάτι τέτοιο... Δεν είμαι εντελώς αλλεργικός στην ιδέα, αρκεί να είναι το σωστό πράγμα», εξήγησε ο Μακόλεϊ Κάλκιν.

Macaulay Culkin is open to making a new #HomeAlone sequel and says "I kind of had this idea."



“I’m either a widower or a divorcee. I’m raising a kid and all that stuff. I’m working really hard and I’m not really paying enough attention and the kid is kind of getting miffed at me… pic.twitter.com/GeC4YzAhIJ — Variety (@Variety) November 25, 2025

Οι ταινίες «Μόνος στο Σπίτι» έκανε τον Μακόλεϊ Κάλκιν έναν από τους πιο δημοφιλείς παιδικούς αστέρες του Χόλιγουντ τη δεκαετία του 1990. Η πρώτη ταινία έγινε τεράστια εισπρακτική επιτυχία με 476 εκατομμύρια δολάρια, η δεύτερη πιο εμπορική του 1990.

Το sequel «Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη», του 1992, σημείωσε επίσης ανάλογη επιτυχία, πάντως ο σκηνοθέτης των δύο ταινιών, Κρις Κολόμπους, δήλωσε τον περασμένο Αύγουστο στο Entertainment Tonight ότι δεν πρέπει να γυριστεί νέα ταινία «Μόνος στο Σπίτι».

«Πιστεύω ότι το "Μόνος στο Σπίτι" υπάρχει πραγματικά ως όχι ακριβώς ενθύμιο μιας εποχής, αλλά ως μία πολύ ξεχωριστή στιγμή και δεν μπορείς στην ουσία να την ξαναζωντανέψεις», είπε.

«Νομίζω ότι είναι λάθος να προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε και να αναπαράγουμε κάτι που κάναμε πριν 35 χρόνια. Πιστεύω ότι πρέπει να το αφήσουμε όπως είναι», πρόσθεσε.