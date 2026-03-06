Ο Μπραντ Πιτ στην Αθήνα: Χολιγουντιανό στούντιο η πλατεία Κοτζιά για τα γυρίσματα της ταινίας του

Αέρα Χόλιγουντ αναπνέει από σήμερα το κέντρο της Αθήνας, καθώς ο παγκόσμιος σταρ Μπραντ Πιτ βρίσκεται στην πρωτεύουσα για τις ανάγκες των νέων του γυρισμάτων.

Η πλατεία Κοτζιά έχει μεταμορφωθεί σε ένα τεράστιο υπαίθριο κινηματογραφικό στούντιο, προσελκύοντας τα βλέμματα των περαστικών που προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια ματιά από τα παρασκήνια της μεγάλης παραγωγής.

​Το «στρατηγείο» στην Πλατεία Κοτζιά

​Η εικόνα στην πλατεία δίνει την εντύπωση μεγάλης παραγωγής. Δεκάδες τρέιλερ και φορτηγά φορτωμένα με σκηνικά, εξελιγμένο τεχνικό εξοπλισμό και κοστούμια έχουν καταλάβει τον χώρο, ενώ το σημείο αναφοράς δεν είναι άλλο από το αυτοκινούμενο τροχόσπιτο που λειτουργεί ως το προσωπικό καμαρίνι του ηθοποιού.

​Αν και η κινητικότητα στην επιφάνεια της πλατείας είναι έντονη, η κυρίως δράση αναμένεται να εξελιχθεί στο υπόγειο πάρκινγκ της Κοτζιά, το οποίο έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για τις ανάγκες του σεναρίου.