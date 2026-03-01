Μπραντ Πιτ: Η σχεδόν πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση που μάλλον δεν θυμάται κανείς

Τις τελευταίες ημέρες ο Μπραντ Πιτ πρωταγωνιστεί στις lifestyle ειδήσεις μιας και βρίσκεται στην Ύδρα όπου γυρίζει σκηνές από τη νέα του ταινία The Riders, η οποία αναμένεται να προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες στα τέλη του 2026.

Αν ισχυριστεί κάποιος ότι έχει πάθει ένα μικρό overdose από τα τελευταία νέα του Μπραντ Πιτ, ένα δίκιο θα το έχει, αφού έχουμε μάθει τα πάντα που βέβαια και αυτό δικαιολογείται αφού είναι ένας από τους πιο μεγάλους σταρ του Χόλιγουντ με σχεδόν 40 χρόνια πορείας.

Ας γυρίσουμε λοιπόν τον χρόνο πίσω και ας ταξιδέψουμε στο μακρινό 1987 όταν ο γνωστός ηθοποιός έκανε τα πολύ πρώτα του βήματα στην υποκριτική, κάνοντας διάφορα γκεστ σε επιτυχημένες σειρές της αμερικανικής τηλεόρασης, μεταξύ των οποίων ήταν και το Ντάλας (Dallas), μια θρυλική αμερικανική σαπουνόπερα των '80s.

Η σειρά ξεκίνησε να προβάλλεται εβδομαδιαία από το CBS στην prime time ζώνη του τον Απρίλιο του 1978 και ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 1991 μετά από 14 κύκλους και 357 συνολικά επεισόδια.

Αρχικά η υπόθεσή της περιστρεφόταν γύρω από την πλούσια οικογένεια του Τέξας, τους Ewing και συγκεκριμένα τον γάμο του Bobby Ewing και της Pamela Barnes, των οποίων οι οικογένειες ήταν ορκισμένοι εχθροί, ενώ καθώς τα επεισόδια προχωρούσαν, ο μεγαλύτερος αδελφός του Bobby, ο μεγιστάνας του πετρελαίου JR Ewing έγινε ο «κακός» του σίριαλ και ουσιαστικά ο πρωταγωνιστής της σειράς.

Ο Μπραντ Πιτ εμφανίστηκε στην 11η σεζόν (1987-1988) όταν ο ίδιος ήταν σχεδόν 24 ετών και υποδύθηκε τον έφηβο Randy, το αγόρι της Charlotte, η οποία ήταν η κόρη του Bobby, αλλά όχι με την Pamela, παρά με την πρώτη του αγάπη την Jenna, την οποία υποδυόταν η Πρισίλα Πρίσλεϊ.

Στο παραπάνω βίντεο, το οποίο κατά καιρούς έχει γίνει viral στο X και στα social media, βλέπουμε μία από τις σκηνές του Μπραντ Πιτ ως Randy όπου η Jenna με τον πατριό της Charlotte, Ray, γυρνούν ξαφνικά στο σπίτι και πιάνουν το ζευγάρι «στα πράσα». Μάλιστα, στην αρχή ο Ray τους απαγορεύει να ξανασυναντηθούν, αλλά τελικά «μαλακώνει».

Συνολικά ο Μπραντ Πιτ εμφανίστηκε σε 4 επεισόδια του Ντάλλας, ενώ πριν από εκεί είχε εμφανιστεί σε μόλις τρεις σειρές, περίπου την ίδια χρονική περίοδο.

Στη συνέχεια έκανε και άλλα γκεστ σε άλλες σειρές, μεταξύ των οποίων και το «Ομάδα Δράσης 21» προτού παίξει στις αρχές των '90s στις κινηματογραφικές ταινίες «Θέλμα και Λουίζ» και «Το Ποτάμι Κυλάει Ανάμεσά μας», συγκεντρώνοντας πάνω του τα βλέμματα και εκτοξευτεί στη συνέχεια η καριέρα του.

Μάλιστα, ο ίδιος εξομολογήθηκε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Backstage το 2012 ότι στις αρχές της καριέρας του αν και τον ήθελαν πολύ να παίξει σε τηλεοπτικές σειρές και ειδικά σε sitcoms, εκείνος δεν ήθελε και ειδικά τα sitcoms για κανέναν λόγο (και) γιατί πίστευε ότι δεν είναι καλός, αλλά και γιατί λάτρευε από μικρός το σινεμά και ήθελε να αφοσιωθεί εκεί.