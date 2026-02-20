O Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Τα πρώτα πλάνα που «τρέλαναν» την Ελλάδα - «Ευχαριστώ πολύ, δουλεύω φίλε μου»

Ο σταρ του Χόλιγουντ, Μπραντ Πιτ, βρίσκεται στην Ύδρα για τα γυρίσματα της νέα τπυ ταινίας και η lifestyle επικαιρότητα της Ελλάδας έχει τα «μάτια της» στραμμένα πάνω του.

Η κάμερα της εκπομπής Happy Day, εξασφάλισε τα πρώτα πλάνα του ηθοποιού από το νησί.

Τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Μπραντ Πιτ είναι ιδιαίτερα αυστηρά, με πολυμελή ομάδα συνοδών να τον ακολουθεί σε κάθε του βήμα, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την προσέγγιση σε κοντινή απόσταση.

Παρά τη διακριτική του στάση, ο ηθοποιός δεν δίστασε να απαντήσει ευγενικά σε ρεπόρτερ που τον πλησίασε, λέγοντας: «Ευχαριστώ πολύ. Δουλεύω φίλε μου».

Ο Πιτ επιλέγει συνειδητά να κρατά χαμηλούς τόνους κατά την παραμονή του στην Ελλάδα και, για να αποφύγει την έντονη δημοσιότητα, διαμένει σε πολυτελή θαλαμηγό.