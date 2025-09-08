Μενού

Ο νέος έρωτας της Τούνη; Ο άνδρας που βρισκόταν στο πλευρό της στα μπουζούκια

Έντονη είναι η φημολογία για τον άνδρα που βρισκόταν δίπλα στην Ιωάννα Τούνη σε νέα νυχτερινή της έξοδο.

Σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης εθεάθη πρόσφατα η Ιωάννα Τούνη, συνοδευόμενη από την παρέα της.

Ανάμεσά τους, σύμφωνα με δημοσιεύματα, βρισκόταν και ένας άνδρας, τον οποίο αρκετοί χαρακτηρίζουν ως πιθανό νέο της σύντροφο.

Σε βίντεο που προβλήθηκε σήμερα (08/09) στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», η γνωστή influencer και επιχειρηματίας εμφανίζεται να διασκεδάζει στο πλευρό επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη, γεγονός που ενίσχυσε τις φήμες περί νέας σχέσης.

 

Η Ιωάννα Τούνη έχει επιλέξει πλέον τη Θεσσαλονίκη ως μόνιμη βάση της, όπου και διατηρεί την επιχείρησή της. Παράλληλα, μεγαλώνει εκεί τον γιο της, τον οποίο απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου.

