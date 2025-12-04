Ο Νικήτας Τσακίρογλου για τη μάχη της Χρυσούλας Διαβάτη με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα:«Ελπίζω στο θαύμα»

Ο Νικήτας Τσακίρογλου μίλησε δημόσια για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει η Χρυσούλα Διαβάτη, αποκαλύπτοντας ότι η αγαπημένη ηθοποιός έχει διαγνωστεί με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Ο ίδιος δεν έκρυψε την αγωνία του, τονίζοντας πως η οικογένεια ελπίζει σε ένα θαύμα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το’Χουμε», ο Τσακίρογλου ανέφερε: «Είναι μία κατάσταση με αναλαμπές. Τι να σου πω; Ελπίζω στο θαύμα. Η επιστήμη σε αυτές τις περιπτώσεις αδυνατεί. Ρευματοειδής αρθρίτιδα. Αυτή είναι η διάγνωση των γιατρών.

Μπήκε στο Ερρίκος Ντυνάν τέσσερις φορές, δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα, και αυτό που της δώσανε, δημιούργησε άλλες επιπλοκές, τέλος πάντων. Δε φταίνε οι γιατροί, είναι αυτοάνοσο και είναι πολύ δύσκολο να καταπολεμηθεί».

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι η ασθένεια έχει επηρεάσει τα άκρα της συζύγου του, με αποτέλεσμα να είναι κλινήρης, ενώ παράλληλα έχει επιβαρύνει την ψυχολογία της. «Και όχι μόνο. Και το πνεύμα και τη διάθεση, δημιουργεί και μία κατάθλιψη. Επηρεάζει τόσο πολύ τον οργανισμό που τον καταστρέφει. Τον κάνει ανίκανο», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο Τσακίρογλου περιέγραψε με συγκίνηση την αλλαγή που έχει φέρει η ασθένεια στη ζωή της Χρυσούλας Διαβάτη: «Η Χρυσούλα Διαβάτη δεν έχει καμία απαίτηση. Της λείπει η θέληση. Της λείπει η βούληση.

Σωματικά δηλαδή, είναι ανύπαρκτη. Και πνευματικά, κάπως είναι τα πράγματα. Δεν είναι η Χρυσούλα η Διαβάτη. Γι’ αυτό και πιστεύω στο θαύμα. Έχω και φίλους γιατρούς και δεν τους βλέπω και αυτούς αισιόδοξους».