Ο Νίκος Αλιάγας αγνώριστος 30 χρόνια πριν στο Σούνιο: Η φωτογραφία στο Instagram

Ο 56χρονος εν έτει 2025 Νίκος Αλιάγας αναπόλησε σήμερα τη νιότη του, και μοιράστηκε φωτογραφία του από 30 χρόνια πριν, που είχε τραβηχτεί στον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο.

Με ανάρτηση στο Instagram, ο ζεν πρεμιέ που συνεχίζει να «καίει καρδιές» σε Ελλάδα και Γαλλία, θυμήθηκε τον νεαρότερο εαυτό του, που με μία γρήγορη ματιά, ούτε χάνει ούτε κερδίζει σε γοητεία.

«Τον περασμένο αιώνα...Ακρωτήριο Σουνίου, 1996», γράφει λιτά στη λεζάντα της ανάρτησης, και μας θυμίζει γιατί θεωρείται ένας από του πιο «διαχρονικούς» Έλληνες άντρες.