Ο οίκος Chanel το έκανε ξανά: Μετέτρεψε έναν εγκαταλελειμμένο σταθμό της Νέας Υόρκης σε πασαρέλα του

Η ετήσια συλλογή που τιμά τις ικανότητες των εξειδικευμένων ατελιέ και τεχνιτών της Chanel, από τα ατελιέ της Rue Cambon μέχρι τα εργαστήρια le19M, από την έναρξή της το 2002, έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, πιο πρόσφατα σε πόλεις όπως η Χανγκζού της Κίνας, το Μάντσεστερ της Αγγλίας και το Ντακάρ της Σενεγάλης, η επιλογή του Matthieu Blazy ήταν η Νέα Υόρκη.

Το spot, στο κέντρο της πόλης στην οδό Bowey 168, ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο το όραμα του καλλιτεχνικού διευθυντή της Chanel, ένα όραμα τουλάχιστον καθηλωτικό και ισχυρό, σαν τον παλμό της Νέας Υόρκης, με έντονη αφήγηση και κινηματογραφικά vibes.

