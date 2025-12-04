Μενού

Ο οίκος Chanel το έκανε ξανά: Μετέτρεψε έναν εγκαταλελειμμένο σταθμό της Νέας Υόρκης σε πασαρέλα του

Ο Matthieu Blazy έκανε το ντεμπούτο του στην ετήσια έκθεση της συλλογής Métiers d'Art και έφερε μια κινηματογραφική αισθητική στην καρδιά της Νέας Υόρκης.

Μετρό στη Νέα Υόρκη. | Shutterstock
Η ετήσια συλλογή που τιμά τις ικανότητες των εξειδικευμένων ατελιέ και τεχνιτών της Chanel, από τα ατελιέ της Rue Cambon μέχρι τα εργαστήρια le19M, από την έναρξή της το 2002, έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, πιο πρόσφατα σε πόλεις όπως η Χανγκζού της Κίνας, το Μάντσεστερ της Αγγλίας και το Ντακάρ της Σενεγάλης, η επιλογή του Matthieu Blazy ήταν η Νέα Υόρκη.

Το spot, στο κέντρο της πόλης στην οδό Bowey 168, ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο το όραμα του καλλιτεχνικού διευθυντή της Chanel, ένα όραμα τουλάχιστον καθηλωτικό και ισχυρό, σαν τον παλμό της Νέας Υόρκης, με έντονη αφήγηση και κινηματογραφικά vibes.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

