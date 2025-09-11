Ο πρίγκιπας Χάρι συνάντησε τον πατέρα του μετά από έναν χρόνο - Το σχόλιο που έκανε

Μετά από έναν χρόνο γεμάτο αποστάσεις και δημόσιες αποκαλύψεις, ο πρίγκιπας Χάρι και ο βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκαν ξανά, αυτή τη φορά σε πιο ήρεμο και προσωπικό κλίμα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Clarence House, την επίσημη κατοικία του βασιλιά στο Λονδίνο, και διήρκεσε περίπου 50 λεπτά — μια διάρκεια που, σύμφωνα με τη Daily Mail, θεωρείται ενθαρρυντική ένδειξη για την αποκατάσταση των σχέσεών τους.

Ο δούκας του Σάσεξ βρέθηκε στη Βρετανία για φιλανθρωπικές υποχρεώσεις, και η επίσκεψή του συνέπεσε με την επέτειο του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ.

Παρότι το Παλάτι κράτησε σιγή ιχθύος για το περιεχόμενο της συζήτησης, η ίδια η συνάντηση θεωρείται από πολλούς ως ένα πρώτο βήμα προς τη συμφιλίωση.

Ο Χάρι, όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση του πατέρα του, απάντησε λακωνικά αλλά με χαμόγελο: «Είναι εξαιρετικά καλά».

Η σχέση τους είχε δοκιμαστεί έντονα τα τελευταία χρόνια, με τον Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ να αποχωρούν από τα βασιλικά καθήκοντα το 2020 και να προχωρούν σε αποκαλύψεις για τη ζωή τους στο Παλάτι, τόσο σε συνεντεύξεις όσο και στο βιβλίο «Spare».

Η εμπιστοσύνη είχε κλονιστεί, ειδικά μετά τη διάγνωση του βασιλιά με καρκίνο, όταν το Παλάτι φέρεται να δίστασε να ενημερώσει τον Χάρι άμεσα, φοβούμενο διαρροές στον Τύπο.

Ωστόσο, η πρόσφατη συνάντηση δείχνει ότι οι γραμμές επικοινωνίας έχουν αρχίσει να ανοίγουν ξανά. Ο Χάρι, μετά το τετ-α-τετ με τον πατέρα του, συνέχισε τις υποχρεώσεις του με εμφανή ευδιαθεσία, συναντώντας εταιρικούς χορηγούς των Αγώνων Invictus.

