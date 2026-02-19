Μενού

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον πήγε για ψυχοθεραπεία και τον ρώτησαν, αν κάνει ναρκωτικά. Καλά πήγε αυτό

Ο ηθοποιός μοιράστηκε την εμπειρία του από την επίσκεψη στον ψυχοθεραπευτή, ενώ εξήγησε πώς το Twilight επηρέασε την ταυτότητά του.

Ρόμπερτ Πάτινσον
Ο ηθοποιός Ρόμπερτ Πάτινσον | Shutterstock
Ο Ρόμπερτ Πάτινσον δεν μιλάει συχνά για την προσωπική ζωή του, όταν όμως το κάνει, είναι απρόσμενα ανοιχτός.

Σε συζήτηση με τη Ζεντάγια για το Interview Magazine, ο ηθοποιός περιέγραψε μια εμπειρία από συνεδρία ψυχοθεραπείας που θα έλεγε κανείς ότι του προκάλεσε περισσότερη αμηχανία, παρά τον βοήθησε. Καλά (δεν) πήγε αυτό.

