Ο Ρόμπερτ Πάτινσον πήγε για ψυχοθεραπεία και τον ρώτησαν, αν κάνει ναρκωτικά. Καλά πήγε αυτό

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον δεν μιλάει συχνά για την προσωπική ζωή του, όταν όμως το κάνει, είναι απρόσμενα ανοιχτός.

Σε συζήτηση με τη Ζεντάγια για το Interview Magazine, ο ηθοποιός περιέγραψε μια εμπειρία από συνεδρία ψυχοθεραπείας που θα έλεγε κανείς ότι του προκάλεσε περισσότερη αμηχανία, παρά τον βοήθησε. Καλά (δεν) πήγε αυτό.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr