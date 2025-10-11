Ο Σωτήρης Ξενάκης μίλησε για το έμφραγμα που έπαθε σε ηλικία 33 ετών

Ο Σωτήρης Ξενάκης παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» του Action 24 με την Αθηναϊδα Νέγκα.

Ο έμπειρος δημοσιογράφος μίλησε για την επαγγελματική του διαδρομή, εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο δεν κάλυψε ποτέ πολεμικό ρεπορτάζ, καθώς και για το έμφραγμα που υπέστη λόγω στρες στο παρελθόν.

Ειδικότερα, ο Σωτήρης Ξενάκης σημείωσε χαρακτηριστικά πως «νομίζω ότι αυτοί που κάνουν αυτό που κάνω τώρα εγώ, ειδήσεις δηλαδή ή πολιτικές εκπομπές, πρέπει, να πάρει η ευχή, να ‘χουν κάνει και μερικά χρόνια έξω στον δρόμο. Για να καταλαβαίνουν πως είναι το έξω και να μπορούν, όταν μπαίνουν μέσα, να καταλαβαίνουν αυτόν που είναι έξω. Στη βροχή, στο χιόνι, στη φωτιά.

» Στον πόλεμο, πολύ περισσότερο. Θαυμάζω όλους αυτούς του συναδέλφους που κάνουν αυτή την δουλειά. Δεν μπόρεσα, είχα έναν φόβο ενδόμυχο μέσα μου και όταν μπορούσα να το ζητήσω, δεν το ζήτησα να το κάνω. Τους θαυμάζω πολύ. Άμα λοιπόν τα ξέρεις αυτά, κάνεις πιο εύκολα τη δουλειά μέσα στο στούντιο».

Επιπλέον, ο γνωστός δημοσιογράφος εξομολογήθηκε και την περιπέτεια της υγείας του όταν έπαθε έμφραγμα σε ηλικίας μόλις 33 ετών.

«Το γεγονός ότι έπαθα ένα έμφραγμα 33 χρονών δείχνει ότι ήταν αποτέλεσμα και πίεσης της δουλειάς. Βέβαια, ήταν και τα τρία πακέτα τσιγάρα την ημέρα. Δεν βοηθάνε καθόλου! Επίσης, δε βοηθάει το ότι δεν έκανα ούτε 50 μέτρα περπατώντας κάθε μέρα. Νομίζω, όμως, πως το άγχος είναι ένας σημαντικός παράγοντας και αυτό δεν φεύγει ποτέ αν θες να κάνεις καλά τη δουλειά σου» τόνισε.