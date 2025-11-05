Ο στυλίστας της Κίμπερλι Γκιλφόιλ αποκαλύπτει ποια Ελληνίδα σχεδιάστρια λατρεύει η νέα πρέσβης

Στις ενδυματολογικές επιλογές της Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναφέρθηκε ο στυλίστας της Fancy James, ο οποίος αποκάλυψε παράλληλα την Ελληνίδα σχεδιάστρια που λατρεύει η νέα πρέσβης των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον στυλίστα, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Το 'Χουμε!» του ΣΚΑΪ, η Γκιλφόιλ δεν χρειάζεται αρκετή ώρα για να ετοιμαστεί και σε αυτό φυσικά συμβάλλει και ο ίδιος φροντίζοντας όλα να είναι βρίσκονται εντέλεια.

Σε κάθε περίπτωση, παραδέχεται ότι η γκαρνταρόμπα της Κίμπερλι προσαρμόστηκε τόσο στα νέα διπλωματικά της καθήκοντα όσο και στην αισθητική της Ελλάδας.

Μάλιστα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είναι ήδη ενθουσιασμένη με την Ελληνίδα σχεδιάστρια Σήλια Κριθαριώτη, ειδικά μετά τη συνεργασία τους για το εξώφυλλο της ελληνικής Vogue.

Αναφορικά με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της πρέσβειρας το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο στυλίστας εξηγεί πως η περίφημη μαύρη τουαλέτα είναι του Λονδρέζου σχεδιαστή μόδας Richard Quinn. Το ασημί φόρεμα που φόρεσε στη δεξίωση καλοσωρίσματος σχεεδίασε ο Ιταλός Giuseppe Di Morabito.

«Δεν νομίζω ότι το στυλ της είναι τόσο εκκεντρικό. Δηλαδή, είναι πρέσβης. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος που πρέπει να ντύνεται, ανάλογα με το πού πηγαίνει», ανέφερε επίσης ο Fancy James.