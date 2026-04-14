Ο Τομ Χανκς σήκωσε στις πλάτες του τον Επιτάφιο: «Είναι η κληρονομιά μας» λένε οι Έλληνες του Χόλιγουντ

Ο Τομ Χανκς, η σύζυγός του Ρίτα Γουίλσον και η Μελίνα Κανακαρίδη γιόρτασαν με κατάνυξη αλλά και πολύ κέφι το Ορθόδοξο Πάσχα στο Λος Άντζελες, τιμώντας στο έπακρο τις ελληνικές παραδόσεις.

Τη Μεγάλη Παρασκευή, η Μελίνα Κανακαρίδη και ο Τομ Χανκς είχαν την τιμή να μεταφέρουν τον Επιτάφιο στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας.

Η ηθοποιός μοιράστηκε σχετικά στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα:

«Χριστός Ανέστη! Ελπίζω όλοι όσοι γιόρτασαν το Ορθόδοξο Πάσχα χθες να είχαν μια υπέροχη και χαρούμενη μέρα! Ο φετινός εορτασμός ήταν εξαιρετικά ξεχωριστός – καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας – η απίστευτη τιμή να μεταφέρουμε τον Επιτάφιο τη Μεγάλη Παρασκευή, το υπέροχο πασχαλινό πάρτι της οικογένειας Gianopulos μας!! Είναι αυτές οι στιγμές παράδοσης, πίστης και χαράς που μας βοηθούν να ξεπεράσουμε τις πιο δύσκολες στιγμές! Τόσο πέρα ​​από κάθε ευγνωμοσύνη!!»

Το κατανυκτικό κλίμα έδωσε τη θέση του σε ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι την Κυριακή του Πάσχα. Ο Τζον Στάμος βρέθηκε στο πάρτι της οικογένειας Γιαννόπουλου μαζί με μια λαμπερή παρέα (Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον, Νία Βαρντάλος, Μάικλ Τσίκλις και Μπίλι Ζέιν), περιγράφοντας την ατμόσφαιρα στο δικό του προφίλ ως “δυνατή, ζεστή και λίγο άγρια».

«Είναι η κληρονομιά μας σε πραγματικό χρόνο”, έγραψε ο Στάμος προσθέτοντας: «Τραπέζια γεμάτα, αγκαλιές που κρατούν λίγο παραπάνω, ιστορίες που κάθε χρόνο γίνονται καλύτερες».