«Ofili»: Αυτός είναι ο μεγαλύτερος αδελφός του Γιάννη Αντετοκούμπο - Η ανακοίνωση της συναυλίας του

Τα φώτα όλης της Ελλάδας τις τελευταίες ημέρες ήταν στραμμένα στον Γιάννη Αντετοκούμπο και το θρίαμβο του στο Eurobasket2025. Ωστόσο, για τελείως διαφορετικούς λόγους αυτές τις ημέρες ακούγεται και το όνομα του αδελφού του, Φράνσις.

Ο 37χρονος αδελφός του, με καλλιτεχνικό όνομα «Ofili» που ασχολείται με τη μουσική ανακοίνωσε ότι κάνει αυτό το μήνα συναυλία στο NewCastle στις 27 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο έκανε ανάρτηση κατά την οποία προτρέπει τον κόσμο να παρευρεθεί στο σόου.

Ο Φράνσις Αντετοκούμπο, όπως επισημαίνει και το Action24, είναι ο μεγαλύτερος από τα πέντε αδέλφια της οικογένειας και αποτελεί εξαίρεση καθώς δεν ασχολήθηκε με τον αθλητισμό αλλά με την ραπ μουσική, αν και στη Νιγηρία έπαιζε ποδόσφαιρο.

Σε αντίθεση με τα αδέλφια του, που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Αθήνα μετά τη μετανάστευση των γονιών τους, ο Φράνσις έμεινε στο Λάγος με τους παππούδες του, αν και τώρα ζει στην Ελλάδα.



