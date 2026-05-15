Όχι δεν είναι όνειρο: Ο Αρης Πορτοσάλτε με σκουφάκι Akyla στη Βιέννη για την Eurovision 2026

Μια απρόσμενη εμφάνιση περίμενε σήμερα, Παρασκευή (15/5) τους τηλεθεατές του ΣΚΑΙ, καθώς ο Άρης Πορτοσάλτε έλειπε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα από το πλατό της εκπομπής Live You.
Ξαφνικά, ο δημοσιογράφος βγήκε σε ζωντανή μετάδοση από την Βιέννη, αποκαλύπτοντας ότι θα καλύψει την Eurovision 2026. Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτικός προς τον Akyla, φορώντας ένα σκουφάκι, με την ατάκα «Ferto».
«Αkyla, φέρτο», είπε ο Άρης Πορτοσάλτε και συμπλήρωσε: «Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει καλά ο Αkylas».
