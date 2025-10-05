Οι 9 διάσημες που έχουν αποκαλύψει τις αγαπημένες τους στάσεις στο σεξ

Άλλοι διάσημοι διστάζουν να μιλήσουν δημόσια για το τι τους αρέσει το σεξ αν και είναι λαλίστατοι για όλα τα υπόλοιπα θέματα, άλλοι πάλι δεν διστάζουν καθόλου και μας έχουν δώσει κατά καιρούς μια μικρή ιδέα του τι τους αρέσει στην κρεβατοκάμαρά τους ή σε όποιον άλλο χώρο επιλέξουν να κάνουν σεξ.

Ναι, υπάρχουν και αυτοί που έχουν μιλήσει ακόμα πιο ανοιχτά για αυτά τα θέματα που στο παρελθόν υπήρχε φόβος - και εδώ και στο εξωτερικό - ότι μπορεί να βλάψει τη δημόσια εικόνα τους.

Στη συνέχεια θα δούμε τι απάντησαν 8+1 αγαπημένες διάσημες γυναίκες από τον χώρο της μουσικής, της υποκριτικής και της τηλεόρασης όταν τις ρώτησαν ποια είναι η αγαπημένη τους στάση στο σεξ. Μερικές δε εξομολογήθηκαν περισσότερες από μία στάσεις.

Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Το 2000 η Μπρίτνεϊ Σπίαρς (Britney Spears) βρισκόταν στο απόγειο της δόξας της, με τα Μέσα να την αποκαλούν η «πριγκίπισσα της ποπ» και «διάδοχος της Μαντόνα».

Το προφίλ της ακόμα παρέπεμπε σε μαθήτρια, εμπνευσμένο από το βίντεο κλιπ του Baby One More Time και κάπου εκεί μας αποκάλυψε την αγαπημένη της στάση: «από πάνω» (καουμπόισσα).

Κιμ Καρντάσιαν

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Love όπου είχε ποζάρει γυμνή, η Κιμ Καρντάσιαν είχε εξομολογηθεί ότι η αγαπημένη της στάση στο σεξ είναι «από πίσω».

Ζόε Σαλντάνα

Ζόε Σαλντάνα | Jordan Strauss/Invision/AP

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «The Conversation with Amanda de Cadenet», η Ζόε Σαλντάνα (Zoe Saldana) είχε δηλώσει:

«Μου αρέσει το ιεραποστολικό και μου αρέσει επίσης να πέφτω στα γόνατα. Επίσης, μου αρέσει να είμαι από πάνω όπως και το doggy style ή στα όρθια».

Μάλιστα, είχε πει ότι έχει και άλλες αγαπημένες στάσεις, αλλά δεν ήθελε να τις πει δημόσια.

Τζέιν Φόντα

Τζέιν Φόντα - SAG Awards 2025 | AP Photo/Chris Pizzello

Στην ίδια εκπομπή η Τζέιν Φόντα (Jane Fonda) είχε αναφέρει: «Αν και είμαι αρκετά ευλύγιστη και μπορώ να γονατίσω, δεν είναι τόσο άνετα για μένα όσο ήταν πριν αποκτήσω ψεύτικο γόνατο. Μου αρέσει να είμαι είτε ξαπλωμένη είτε καθιστή σε έναν καναπέ με τον άντρα να έρχεται προς τη μεριά μου».

Γκουίνεθ Πάλτροου

Γκουίνεθ Πάλτροου | Shutterstock

Εκτός από τις Σαλντάνα και Φόντα στο «The Conversation with Amanda de Cadenet» καλεσμένη ήταν και η η Γκουίνεθ Πάλτροου (Gwyneth Paltrow), η οποία είχε δώσει πιο πλάγια απάντηση, μιλώντας μετά τις δύο σταρ και λέγοντας πως της αρέσουν όλες οι στάσεις που ανέφεραν εκείνες.

Σε δημοσίευμά του το PageSix είχε αποκαλύψει, επικαλούμενο το βιβλίο «Gwyneth: The Biography» της Amy Odell, ποια ήταν η στάση που άρεσε περισσότερο από όλες στην Πάλτροου όσο τα είχε με τον Μπεν Άφλεκ: The Dunkin' Donut.

Χέιλι Μπίμπερ

Ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ | (Jordan Strauss/Invision/AP)

Σε συνέντευξή της στον Alex Cooper, η Χέιλι Μπίμπερ (Hailey Bieber) είχε δηλώσει πως δεν είναι φαν του ιεραποστολικού, αλλά της αρέσει πολύ το doggy style.

Μάλιστα, είχε ακόμα πει πως με τον σύζυγό της, Τζάστιν Μπίμπερ, είναι πιο πολύ νυχτερινοί τύποι, αλλά τους αρέσει να κάνουν σεξ και το πρωί.

Κλόε Καρντάσιαν

Κλόι Καρντάσιαν | (Instagram @khloekardashian)

Φαν του doggy style είναι και η Κλόε Καρντάσιαν (Khloe Kardashian) και αυτό γιατί ταυτόχρονα γυμνάζεις και χέρια και κοιλιακούς, όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν η ίδια.

«Το doggy style είναι στην πραγματικότητα μια πολύ καλή προπόνηση για τους κοιλιακούς και τα χέρια σου, δεν μου αρέσει το ιεραποστολικό ούτε ανήκω σε ιεραποστολικό περιβάλλον!!!», είχε πει η ίδια.

Κριστίνα Αγκιλέρα

Μιλώντας στο podcast του Alex Cooper «Call Her Daddy», η Κριστίνα Αγκιλέρα (Christina Aguilera) είχε αποκαλύψει τρεις αγαπημένες της στάσεις:

«Μερικές φορές είναι ωραία νωρίς το πρωί, από το πλάι, spooning, αγκαλιασμένοι, Μερικές φορές και καλό και το doggy style, στο ντους έχουν υπάρξει μερικές καλές στιγμές.

Επίσης και στην κονσόλα του στούντιο, έχω σκύψει και εκεί μερικές φορές. Στο αεροπλάνο είναι διασκεδαστικό, σίγουρα έχουμε κρύψει κάποια πράγματα κάτω από την κουβέρτα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν μας έπιασαν τόσες πολλές φορές, σε τόσες πολλές καταστάσεις.»

Και δεν εννοούσε ιδιωτικό τζετ, απλά περίμεναν με τον σύντροφό της να κοιμηθούν όλοι σε μακρινές πτήσεις.

Ριάνα

Ριάνα | @badgalriri - Instagram

Την κρατήσαμε για το τέλος γιατί μπορεί να μην έχει αποκαλύψει ακριβώς στάση, αλλά όσα έχει πει στο παρελθόν η Ριάνα (Rihanna) μας δίνουν μια εικόνα του τι της αρέσει στο κρεβάτι.

«Το να είσαι sub στην κρεβατοκάμαρα είναι πολύ διασκεδαστικό. Μπορείς να είσαι μια μικρή κυρία, να έχεις κάποιον να είναι δυνατός και να έχει τον έλεγχο του πράγματος. Αυτό είναι σέξι για μένα», είχε δηλώσει χωρίς να κρύψει ότι καμιά φορά της αρέσει να τη δένουν ή κανένα χαστούκι αρκεί αυτά να γίνονται αυθόρμητα.