Οι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη ζουν με αυτούς τους 10 «σιωπηλούς» κανόνες

Η συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) συχνά παρερμηνεύεται ως μια απλή μορφή ευγένειας ή «καλής συμπεριφοράς». Στην πραγματικότητα, όμως, αποτελεί ένα πανίσχυρο σύνολο δεξιοτήτων που καθορίζει πώς πλοηγούμαστε στις προκλήσεις, πώς διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις και πώς χτίζουμε αυθεντικές συνδέσεις με τους γύρω μας.

Ενώ το IQ μπορεί να μας εξασφαλίσει μια θέση σε μια δουλειά, το EQ είναι αυτό που θα καθορίσει την εξέλιξή μας, την ψυχική μας ανθεκτικότητα και την ποιότητα των σχέσεών μας.

