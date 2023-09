Οι εκρηκτικοί IDLES στην Αθήνα: Δύο μοναδικές εμφανίσεις 29 - 30 Σεπτεμβρίου

Οι μοναδικοί IDLES, από τις κορυφαίες ροκ μπάντες στον κόσμο, έρχονται για πρώτη φορά στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Plisskën Festival για δύο εμφανίσεις στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου.

Οι θαυμαστές τους θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα εκρηκτικό συναυλιακό διήμερο με ένα συναρπαστικό και πολυσυλλεκτικό lineup.

Το βρετανικό συγκρότημα που δημιουργήθηκε στο Μπρίστολ το 2009, αποτελείται από τους Joe Talbot, Mark Bowen, Lee Kiernan, Adam Devonshire και Jon Beavis και στο πλαίσιο του Plisskën Festival το κοινό θα τους απολαύσει δύο φορές στο Θέατρο Βράχων.

Οι IDLES στην Αθήνα

Το πρώτο τους άλμπουμ «Brutalism» κυκλοφόρησε το 2017, το δεύτερο «Joy as an Act of Resistance» το 2018, το τρίτο «Ultra Mono» το 2020 και το τελευταίο είναι το «Crawler» το 2021, ένα μελωδικό και ευαίσθητο άλμπουμ που παρουσιάζει μία πιο εσωστρεφή πτυχή τους.

Στο διήμερο θα έχετε την ευκαιρία να δείτε μοναδικές live εμφανίσεις από τη πρωτοποριακή Καναδή καλλιτέχνιδα της electro-pop Alice Glass (ex.Crystal Castles), το πολλά υποσχόμενο Βρετανικό post punk τρίο Grandmas House, το dark synth/pop δίδυμο των Tempers, τη χαρισματική indie - rock μπάντα Pillow Queens, τον εντυπωσιακό Αμερικανό ράπερ Cakes Da Killa, την ανατρεπτική περσόνα της διεθνούς underground hip hop σκηνής Mykki Blanco, το δυνατό one man show του ασυμβίβαστου Mazoha, το ρετρό-φουτουριστικό synthpop project του Rhumba Club και την coldwave/New Beat και σύγχρονη EBM ενέργεια των Ultra Sunn.

Εισιτήρια θα βρείτε εδώ.

Το πρόγραμμα

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του διημέρου:

Το πρόγραμμα του διημέρου

Δύο ημέρες, 2 stages, ένα φεστιβαλικό χωριό με Food Court με τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις, drinking games και cocktail bar στο χώρο της Jameson, charging station από την Visa, εξωτερικός Lounge χώρος από την What's Up με δωρεάν unlimited internet για χρήστες Cosmote και πολλές άλλες δραστηριότητες.

Foodcourt με τις καλύτερες γεύσεις

Πώς θα φτάσετε

Το μοναδικό ροκ διήμερο θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη - Άννα Συνοδινού». Η είσοδος γίνεται από Πλατεία Αναγνωσταρά, Βύρωνας,16232

Οδηγίες Πρόσβασης:

Από Σύνταγμα: Τρόλεϊ11 & Λεωφορεία: 203, 204

Από Μετρό Ευαγγελισμός και από Ακαδημίας & Σίνα (αφετηρία): Λεωφορεία: 203, 204

Από Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη & σταθμούς ΗΣΑΠ Φαληρο, Μοσχάτο, Καλλιθέα) Λεωφορείο: 232