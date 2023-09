Το καλοκαίρι του 1980, ο Bob Marley βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του. Είχε μόλις κυκλοφορήσει το όγδοο άλμπουμ του, το μαχητικό και άκρως πνευματικό «Uprising». Η περιοδεία του στην Ευρώπη ήταν δεδομένο πως θα προκαλούσε πάταγο. Και όντως έτσι έγινε. Ο θρύλος της reggae σάρωσε όπου πήγε εκείνο το καλοκαίρι. H περιοδεία έκανε στάσεις σε πόλεις της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, περνώντας στη Σουηδία, τη Δανία, τη Νορβηγία, προχωρώντας στην Αγγλία, την Ιρλανδία και την Ουαλία και καταλήγοντας στις Η.Π.Α.

Και να σκεφτεί κανείς πως εκείνο το διάστημα ήξερε πως σύντομα θα πεθάνει! Έδινε μάχη με τον καρκίνο ήδη από τον Ιούλιο του 1977. Τότε ένοιωσε ενοχλήσεις στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού. Υποβλήθηκε σε εξετάσεις και οι γιατροί διέγνωσαν κακοήθες μελάνωμα. Του ζήτησαν να προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό του δαχτύλου του για να σώσουν τη ζωή του, αλλά αυτός αρνήθηκε, επειδή του το απαγόρευαν οι πεποιθήσεις του ως Rastafari.

Στην τελευταία περιοδεία ο καρκίνος είχε προχωρήσει πάρα πολύ. Ο Bob Marley είχε μείνει περίπου 75 κιλά και κάθε ημέρα αποδυναμωνόταν και περισσότερο. Αλλά δεν το έβαζε κάτω. Ήθελε ο θάνατος να τον βρει όρθιο.

Ο Μπομπ Μάρλεϊ στο τέλος είχε απομείνει περίπου 75 κιλά | YouTube

«Live Forever: The Stanley Theatre»

Στις 23 Σεπτεμβρίου 1980, ο Bob Marley δίνει την τελευταία του συναυλία. Πραγματοποιήθηκε στο Πίτσμπουργκ, στο «Stanley Theatre» και ήταν στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας που είχε κάνει υπό τον τίτλο «Uprising» για την προώθηση του ομώνυμου άλμπουμ. Δυο ημέρες νωρίτερα, ο Bob Marley βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για συναυλίες στο Madison Square Garden. Το πρώι της 21ης Σεπτεμβρίου έκανε τζόκινγκ στο Central Park όταν κατέρρευσε, πιθανότατα λόγω επιπλοκών από τον κακοήθη καρκίνο. Παρά την προφανή κακή κατάσταση που βρισκόταν η υγεία και παρά τις παρεναίσεις συγγενών και φίλων, ο Marley ήταν ανένδοτος. Θα έδινε τη συναυλία στο Πίτσμπουργκ κανονικά γιατί ήθελε να ολοκληρωθεί η περιοδεία κανονικά. Δυο ημέρες μετά ο Marley πράγματι ανέβηκε στη σκηνή με το συγκρότημα του. Οι «The Wailers» αποτελούνταν από τον μπασίστα Aston Barrett, τον ντράμερ Carlton Barrett, τον Alvin Patterson στα κρουστά, τους Earl Lindo και Tyrone Downie στα πλήκτρα, τους Al Anderson και Junior Marvin στις κιθάρες και τους τραγουδιστές Judy Mowatt, Marcia Griffiths και Rita Marley.

Τραγούδια από το Uprising , όπως τα «Coming in from the Cold», «Work», «Could You Be Loved», «Redemption Song» και «Zion Train» ακούστηκαν μέσα σε ένα πανδαιμόνιο εκείνη τη νύχτα (η συναυλία ήταν sold out). Μαζί με κλασικά του Bob Marley όπως τα «Positive Vibration», «No Woman, No Cry», «Jamming», «Exodus» και «Is This Love» ξεσήκωσαν το κοινό, παρά το γεγονός πως ήταν, πλέον, κάτι παραπάνω από ξεκάθαρο πως η κατάσταση της υγείας του ήταν εξαιρετικά επιβαρυμένη. Ο θρύλος της reggae έδωσε τα πάντα πάνω στη σκηνή στην τελευταία του συναυλία.

Στις πρόβες ο Bob Marley ζήτησε πολλές φορές από το συγκρότημα να προετοιμάσουν το «I'm Hurting Inside», ένα τραγούδι που μιλάει για τον πόνο που ένιωθε ένας 35χρονος άνδρας σε σώμα και ψυχή. Το έκαναν πολλές φορές πρόβα. Ίσως παραπάνω από κάθε άλλο τραγούδι. Τελικά, εκείνο το βράδυ στο «Stanley Theatre» δεν το τραγούδησε. Υπάρχουν πολλοί που εκτιμούν πως ο Bob Marley απλά ήθελε να παίξει εκείνο το τραγούδι μόνο στις πρόβες και μόνο για εκείνον και δεν είχε ποτέ σκοπό να το παίξει στη συναυλία. Ίσως ήθελε να πει σε όλους πως αισθάνεται αλλά χωρίς να μιλήσει.

Η τελευταία (και άρα ιστορική από κάθε άποψη) συναυλία του Bob Marley ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε σε δίσκο με τον τίτλο «Live Forever: The Stanley Theatre, Pittsburgh, PA, (September 23, 1980)».

Αυτό που δεν είναι γνωστό σε πολλούς (πέρα, βέβαια, από τους φανατικούς οπαδούς του) είναι πως το τελευταίο τραγούδι εκείνης της συναυλίας (και κατά συνέπεια το τελευταίο που τραγούδησε ζωντανά ο Bob Marley) ήταν το θρυλικό «Get Up Stand Up» και ηχογραφήθηκε σε προγενέστερη συναυλία και όχι στο Πίτσμπουργκ. Το πιθανότερο σενάριο γι αυτή τη μικρή «νοθεία» ήταν πως με δεδομένο πως ο Bob Marley ήταν καταπονημένος η απόδοση της φωνής του δεν ήταν και η καλύτερη στο τέλος του show και άρα επιλέχθηκε κάποια καλύτερη ηχογράφηση.

Αμέσως μετά τη συναυλία ο Bob Marley κατέρρευσε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η υπόλοιπη περιοδεία θα ακυρωθεί αφού ο θρύλος της reggae θα νικηθεί από τον καρκίνο μερικούς μήνες μετά, στις 11 Μάη του 1981.