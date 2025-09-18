Οι Μακρόν στο δικαστήριο με τεκμήρια - Απαντήσεις για το αν η Μπριζίτ γεννήθηκε άντρας

Σε μια ασυνήθιστη και υψηλού προφίλ δικαστική διαμάχη, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ προσφεύγουν σε αμερικανικό δικαστήριο κατά της δεξιάς σχολιάστριας Candace Owens, η οποία έχει διαδώσει επανειλημμένα τη θεωρία ότι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας γεννήθηκε άνδρας.

Η αγωγή για δυσφήμηση κατατέθηκε στο Ντελαγουέρ, με το προεδρικό ζεύγος να δηλώνει ότι η υπόθεση αφορά την υπεράσπιση της προσωπικής τους τιμής απέναντι σε «ανοησίες που προωθούνται για ιδεολογικούς σκοπούς».

Ο δικηγόρος των Μακρόν, Τομ Κλαρ, ανακοίνωσε ότι στο δικαστήριο θα παρουσιαστούν φωτογραφίες της Μπριζίτ Μακρόν από την περίοδο της εγκυμοσύνης της, καθώς και επιστημονικές μαρτυρίες ειδικών, με στόχο να διαψευστούν οι ισχυρισμοί της Owens.

Η Owens, με εκατομμύρια ακολούθους στα κοινωνικά δίκτυα, υποστηρίζει ότι ασκεί το δικαίωμά της στην ελευθερία του λόγου και έχει ζητήσει την απόρριψη της αγωγής. Η ίδια είχε δηλώσει πως «θα στοιχημάτιζε την επαγγελματική της υπόσταση» στην αλήθεια των ισχυρισμών της.

Οι φήμες για το φύλο της Μπριζίτ Μακρόν ξεκίνησαν από γαλλικά blogs και βίντεο στο YouTube, ενώ το 2024 το ζεύγος είχε κερδίσει δίκη δυσφήμησης κατά δύο Γαλλίδων μπλόγκερ. Ωστόσο, η απόφαση ανετράπη το 2025 με επίκληση της ελευθερίας έκφρασης, και οι Μακρόν έχουν προσφύγει κατά της έφεσης.

Η υπόθεση έχει ανοίξει ευρύτερη συζήτηση για τα όρια της ελευθερίας του λόγου και την προστασία της ιδιωτικής ζωής, με το βλέμμα στραμμένο στο πώς θα τοποθετηθεί το αμερικανικό δικαστήριο απέναντι σε μια υπόθεση που συνδυάζει πολιτική, προσωπική αξιοπρέπεια και ψηφιακή παραπληροφόρηση