«Oι Πυρήνες της Φωτιάς με έλεγαν 'κύριε Γαβαλά' και το εννοούσαν»

Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε ανοιχτά για τις εμπειρίες του στη φυλακή, περιγράφοντας την περίοδο αυτή ως μια φάση αυτοανακάλυψης και προσωπικής αναθεώρησης. Ο γνωστός σχεδιαστής, που βρέθηκε αρκετές φορές αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη λόγω οικονομικών δυσχερειών, αποκάλυψε πως η παραμονή του πίσω από τα κάγκελα αποτέλεσε αφορμή για «restart» στη ζωή του.

Μιλώντας στην εκπομπή Πρωταγωνιστές, ο Γαβαλάς εξομολογήθηκε: «Είχα βάλει στο μυαλό μου ότι με φυλακίζουν, ελεύθερο γαρ, σε πολλά πράγματα που ήθελα να αποτελειώσω.

Τελικά στη φυλακή τελείωσα πολλά πράγματα που δεν τα έκανα έξω. Ξαναβρήκα τον εαυτό μου. Άρχισα να γυμνάζομαι ξανά, είπα ότι ζεις και με λίγα ρούχα».

Ο σχεδιαστής περιέγραψε και τα περιστατικά εκφοβισμού που αντιμετώπισε, τονίζοντας όμως ότι η παρουσία του προκαλούσε σεβασμό: «Τι μπούλινγκ, καλέ; Έβγαινα στο διάδρομο και έκαναν όλοι στο πλάι, ήταν σαν να βλέπω μια σκούπα να σκουπίζει το έδαφος για να περάσω.

Ήταν, να φανταστείς, οι "Πυρήνες της φωτιάς" οι οποίοι "κύριε Γαβαλά" έλεγαν και το εννοούσαν».

«Θα με λες ή γυναικάρα ή άντρακλα»

Ένα περιστατικό με συγκρατούμενο τον ανάγκασε να χρησιμοποιήσει το χιούμορ του ως άμυνα: «Στην αρχή ήταν ένας Αλβανός και έλεγε συνέχεια "motra". Όταν έμαθα τι σημαίνει, του είπα: θα με λες ή γυναικάρα ή άντρακλα!

Ο άντρακλας σε στέλνει σε άλλη πτέρυγα και η γυναίκα σε κρατάει και σε φιλάει στο στόμα. Τι θες από τα δύο; Από τότε έπεσε απόλυτη σιγή».

«Ανεπανάληπτος» μέχρι το τέλος

Ο Γαβαλάς μίλησε και για τον τρόπο που θέλει να αποχαιρετήσει τη ζωή, δείχνοντας την τεφροδόχο που έχει ήδη σχεδιάσει.

«Ήθελα να αφήσω μια παρακαταθήκη. Η στάχτη μου θα είναι σε αυτή την τεφροδόχο.

Αυτό το L.G θα πει Le Glamour και θα πεταχτεί στον Κορινθιακό. Θέλω να με συνοδεύει το τραγούδι του Τόλη Βοσκόπουλου Ανεπανάληπτος. Αφού δεν το είπα στη ζωή, ας το πω φεύγοντας».

Ακόμη και για το τελευταίο αντίο, ο σχεδιαστής έχει φροντίσει κάθε λεπτομέρεια: «Το μαύρο χρώμα δεν παίζει στη δική μου κηδεία!

Θα υπάρχει τρομερή παλέτα χρωμάτων. Color blocking θα υπάρχει. Και θέλω νταούλια».