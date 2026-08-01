Οι συνήθειες όσων μεγάλωσαν στα 70s που η Gen Z πραγματικά δεν αντέχει

Οι διαφορές ανάμεσα στις γενιές δεν περιορίζονται μόνο στις απόψεις ή στις αξίες. Συχνά αποτυπώνονται στις πιο απλές καθημερινές συνήθειες, οι οποίες για κάποιους είναι αυτονόητες και για άλλους αδιανόητες.
Οι άνθρωποι που μεγάλωσαν στα 70s διατηρούν αρκετές συνήθειες που διαμορφώθηκαν σε μια εντελώς διαφορετική εποχή, πριν από την έκρηξη της τεχνολογίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- «Κάηκε η παιδική μας ηλικία»: Η ιστορία του Δημήτρη από το Πόρτο Γερμενό που «πόνεσε» όλη την Ελλάδα
- «Τώρα στα γεράματα, μάθε γέρο γράμματα»: Τα επικά πειράγματα Χιώτη - Παυλόπουλου πριν το «Καλημέρα Ελλάδα»
- «Μπλόκο» 4,2 δισ. στον Ινφαντίνο: Πώς το παγκόσμιο μποϊκοτάζ έσωσε την «ψυχή του ποδοσφαίρου» στο παρά πέντε
- Σαν βγαλμένη από ταινία: Οι καλοκαιρινές φωτογραφίες της Τζένης Καζάκου που «έριξαν» το Instagram
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.