Ηθοποιοί όπως ο Ορφέας Αυγουστίδης, που τους έχουμε απολαύσει τόσο στη μικρή οθόνη όσο και στο σανίδι, πολλές φορές μας φαίνονται πρόσωπα οικεία, άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Κι όμως, όσες συνεντεύξεις τους και αν έχουμε διαβάσει ή παρακολουθήσει, έχουν πάντα να μας εκμυστηρευτούν καινούργια πράγματα: Σκέψεις, συναισθήματα και εμπειρίες που βίωσαν και ούτε θα μπορούσαμε να φανταστούμε πόσο πολύ τους έχουν αλλάξει και τους έχουν μετακινήσει.

Με αφορμή το project «Feel your AURA», που μας προτρέπει να θυμηθούμε την πιο έντονη στιγμή της ζωής μας και να απολαμβάνουμε κάθε λεπτό με όλες μας τις αισθήσεις, ο Ορφέας Αυγουστίδης μιλά στο Reader για μια εμπειρία που έζησε έντονα και έχει συνδεθεί με κάθε του αίσθηση.

«Η πιο έντονη στιγμή της ζωής μου; Όταν έγινα πατέρας. Τη θυμάμαι αυτή τη στιγμή πολύ καθαρά. Όχι τόσο την εικόνα, όσο την αίσθηση. Το σώμα σου το καταλαβαίνει πριν προλάβει να το συνειδητοποιήσει το μυαλό. Ξαφνικά, ο χρόνος αποκτά άλλη υπόσταση. Η ένταση δεν έρχεται σαν μια έκρηξη που σε διαπερνά για μια στιγμή και σε εγκαταλείπει. Από εκείνη την ημέρα, η ίδια ένταση ρέει μέσα μου διαρκώς και με κρατάει σε εγρήγορση.

Από την πρώτη φορά που κράτησα τον γιό μου στα χέρια μου, κάθε δευτερόλεπτο μετράει αλλιώς. Είναι σαν να μπαίνουν ξανά σε τροχιά όλες οι αισθήσεις σου μαζί και να μην εφησυχάζουν ποτέ ξανά. Ακούς αλλιώς. Αγγίζεις αλλιώς. Βλέπεις, μυρίζεις, γεύεσαι τον κόσμο πιο καθαρά, αλλά αντιλαμβάνεσαι και πόσο εύθραυστος είναι. Η πατρότητα με προσγείωσε. Με έκανε πιο συνειδητό και ουσιαστικό. Ένα παιδί σε μετακινεί από το «εγώ» στο «εμείς», σου δίνει κίνητρο να ξυπνάς κάθε πρωί και να είσαι παρόν στο εδώ και στο τώρα.

Για μένα, αυτή είναι η πιο έντονη στιγμή της ζωής μου. Γιατί πλάι σε ένα μικρό παιδί που εξερευνά τον κόσμο με όλες του τις αισθήσεις, νιώθεις και εσύ σαν να γεννιέσαι από την αρχή. Οι γεύσεις, οι μυρωδιές, η αίσθηση του νερού που πέφτει στο σώμα, όλα μοιάζουν εντελώς πρωτόγνωρα», εξομολογείται ο αγαπημένος ηθοποιός.

Αυτό το προϊόν απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες καπνιστές.