Ορλάντο Μπλουμ: Νέο ραντεβού με μυστηριώδη μελαχρινή μετά τον χωρισμό

Για την ακρίβεια, ο Ορλάντο Μπλουμ έχει βγει ήδη αρκετά ραντεβού.

Τέσσερις μήνες μετά τον χωρισμό του, ο Ορλάντο Μπλουμ έχει μπει ξανά στον κόσμο του dating. Όπως και η Κέιτι Πέρι, που οι φήμες την θέλουν να διατηρεί δεσμό με τον Τζάστιν Τριντό.

Ο 48χρονος ηθοποιός εντοπίστηκε στο cocktail bar The Rex Rooms, να περνάει χρόνο με μια μυστηριώδη μελαχρινή.

