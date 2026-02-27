Όσκαρ 2026: Ποια νέα πρόσωπα ανακοινώθηκαν για την παρουσίαση

Νέα ονόματα ανακοινώθηκαν για την παρουσίαση των βραβείων Όσκαρ, με την Ντέμι Μουρ, η οποία ήταν ένα από τα φαβορί πέρσι για την ερμηνεία της στην ταινία «The Substance» αλλά τελικά έχασε το βραβείο από τη Μάικι Μάντισον για το «Anora», να αποτελεί ένα από αυτά.

Η Μάγια Ρούντολφ, η σταρ του κινηματογράφου και της τηλεόρασης και κόρη της Μίνι Ρίπερτον, η οποία κατέκτησε την κορυφή του Billboard Hot 100 το 1975 με το «Lovin' You», θα είναι επίσης μια από τις παρουσιάστριες, όπως και η Τσέις Ινφίνιτι, μία από τις πρωταγωνίστριες της ταινίας «One Battle After Another», η οποία συγκέντρωσε 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ, ερχόμενη δεύτερη από το «Sinners».

Άλλοι παρουσιαστές που ανακοινώθηκαν είναι οι Χαβιέρ Μπαρδέμ, Κρις Έβανς και Κουμέιλ Ναντζιάνι. Νωρίτερα , είχε ανακοινωθεί ότι οι περσινοί νικητές Έιντριεν Μπρόντι, Μάικι Μάντισον, Κίραν Κάλκιν και Ζόε Σαλντάνια θα βραβεύσουν τους φετινούς νικητές.

Η 98η τελετή απονομής των εμβληματικών βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC και μέσω live streaming από το Hulu.

Ο Κόναν Ο'Μπράιεν θα είναι ο οικοδεσπότης για δεύτερη συνεχή χρονιά με εκτελεστικούς παραγωγούς τους Κέιτι Μουλάν και Ρατζ Καπούρ. Στον πίνακα των υποψηφιοτήτων, μετά τις ταινίες «Sinners» και «One Battle After Another» ακολουθούν τα «Frankenstein», «Marty Supreme» και «Sentimental Value» με εννέα και το «Hamnet» με οκτώ.