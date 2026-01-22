Αυτή η νέα κατηγορία των Oscars υπόσχεται να μας μπερδέψει πολύ

Oι υποψηφιότητες για τα Oscars 2026 (22 Ιανουαρίου 2026) πρόκειται να έχουν αρκετό Λεονάρντο Ντι Κάπριο («One Battle After Another») και Τιμοτέ Σαλαμέ («Marty Supreme») και Τζέσι Πλέμονς («Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου) και ενδεχομένως να κάνει την ευχάριστη έκπληξη το «Sentimental Value» του Γιοακίμ Τριερ. Επίσης, για να μη βαριόμαστε, η Ακαδημία θα μας συστήσει και μια νέα ενότητα απονομής βραβείων, το «Όσκαρ Για Επίτευγμα στο Casting», ενώ το 2028 θα έχουμε και ένα ακόμα βραβείο για το καλύτερο σχεδιασμό σκηνών κασκαντέρ.

Πάμε δηλαδή να βραβεύσουμε και τους casting directors, λέει η Ακαδημία. Τι σημαίνει πρακτικά όμως αυτό.

Το Όσκαρ casting είναι πιθανό να αναζωπυρώσει μια παλιά διαμάχη σχετικά με το τι ακριβώς προσφέρουν οι casting directors σε ένα τελικό έργο, ή ακόμα και σε τι ακριβώς συνίσταται η δουλειά τους. Είναι αυτοί που ξέρουν τους διάσημους και τους λένε «πήγαινε σε αυτήν την ταινία όχι στην άλλη» ή κάτι παραπάνω;

Στο περιοδικό Slate, η Έρικα Χαρτ μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Casting Society, εξήγησε μερικά πράγματα: Οι casting directors ανήκουν στο ίδιο σωματείο με τους οδηγούς και τους location managers κι όμως για τους συναδέλφους τους στο σετ, η δουλειά του casting director μπορεί να είναι σχεδόν αόρατη. «Ακόμα κι όταν δουλεύουμε με line producers ή με το τμήμα κοστουμιών», είπε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, «κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς κάνουμε».

«Νομίζουν ότι απλώς ξέρουμε διάσημους ανθρώπους και τους λέμε να παίξουν στην ταινία», λέει η Τζέσικα Κέλι στο βιογραφικό της οποίας περιλαμβάνονται το Midsommar και οι δύο πρώτες ταινίες John Wick. «Στο σετ, όλοι βλέπουν τον έναν ή τον άλλον να κάνει τη δουλειά του και μπορούν να παρακολουθήσουν τη “μαγεία” του. Αλλά επειδή εμείς είμαστε οι πρώτοι που προσλαμβανόμαστε και ολόκληρη η παραγωγή δεν μας βλέπει ποτέ την ώρα που δουλεύουμε, νιώθω ότι για πολύ καιρό απλώς μας είχαν ξεχάσει».

Η σκέψη και οι σχετικές συζητήσεις για το Oscar σε casting directors υπάρχει από τη δεκαετία του 1990. Αλλά ανέκαθεν υπήρχε μια εύλογη απορία: θα παίρνει τα εύσημα ένας casting director για ρόλο στον οποίο την επιλογή του προσώπου την είχε ήδη κάνει ο σκηνοθέτης; Μπέρδεμα.

Η πλευρά των σκηνοθετών ανέκαθεν είχε ενστάσεις. Ο σκηνοθέτης και πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής (DGA) Τέηλορ Χάκφορντ απορρίπτει τον ίδιο τον λεκτικό προσδιορισμό της θέσης εργασίας. Director σε μια ταινία υπάρχει ένας, ο σκηνοθέτης. Οι εργαζόμενοι που βρίσκουν τους ηθοποιούς, θα έπρεπε να αναγράφονται στα credits των ταινιών ως «Casting by, σύμφωνα με τον Χάκφορντ. Δεν ακούγεται παράλογη μια τέτοια ιδέα, καθώς και ο διευθυντής φωτογραφίας αναγράφεται στις ταινίες ως «cinematographer» και όχι «director of photography».

Την ίδια στιγμή, η αμερικάνικη Casting Society έχει το δικό της ιστορικό, απονέμοντας από το 1985 το βραβείο Artios, όμως με περίπου 200 μέλη, ο κλάδος casting της Ακαδημίας αποτελεί μόνο ένα μικρό κλάσμα των συνολικά 10.000 ψηφοφόρων της Ακαδημίας.

Είναι «αόρατοι» επαγγελματίες πίσω από τις κάμερες οι casting directors, ταυτόχρονα όμως είναι οι άνθρωποι που έχουν συνθέσει το «παζλ» των ηθοποιών σε επιτυχημένες ταινίες όπως το «Marty Supreme» και το «Sinners». Το βραβείο που θα τους απονεμηθεί, σίγουρα δεν θα περάσει απαρατήρητο.