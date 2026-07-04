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Όταν η Αν Χάθαγουεϊ είπε το «ναι» σε ρόλο που ήξερε ότι θα απογοήτευε πολύ κόσμο

Για την Αν Χάθαγουεϊ αυτός ο ρόλος σίγουρα ήταν ό,τι πιο πιεστικό και αγχωτικό έκανε. Και ήξερε ότι θα απογοήτευε μέρος του κοινού.

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Αν Χάθαγουεϊ
Αν Χάθαγουεϊ | Shutterstock
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Την έχουμε απολαύσει σε πολλούς και διαφορετικούς ρόλους - από μιούζικαλ και ανάλαφρες κωμωδίες μέχρι συγκινητικά δράματα και σκοτεινά θρίλερ. Η Αν Χάθαγουεϊ είναι αναμφίβολα μία από τις καλύτερες ηθοποιούς της γενιάς της.

Κι αυτό, κάποιες φορές, μπορεί να αποδειχθεί πιεστικό και αγχωτικό για την ίδια - παρά το βραβείο Όσκαρ και τις διακρίσεις, ο πήχης κάθε φορά είναι ψηλά.

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