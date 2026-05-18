Οδύσσεια: Πότε κυκλοφορεί στις ελληνικές αίθουσες η πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν

Μετά το νέο τρέιλερ για την ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, σειρά έχει η ανακοίνωση της ημερομηνίας κυκλοφορίας της πολυαναμενόμενης ταινίας στις ελληνικές αίθουσες. Η κινηματογραφική μεταφορά του έπους του Ομήρου, πρόκειται να προβληθεί στους κινηματογράφους, την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 από την Tanweer.
Η ταινία ακολουθεί τον Οδυσσέα, στο μακρύ και περιπετειώδες ταξίδι της επιστροφής στην πατρίδα του την Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Πρόκειται για μια τεράστια παραγωγή που φτάνει τα 250 εκατομμύρια δολάρια budget, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο εγχείρημα του Βρετανού σκηνοθέτη. Η «Οδύσσεια» είναι παραγωγή των Έμα Τόμας και Κρίστοφερ Νόλαν για την εταιρεία τους Syncopy, ενώ την εκτέλεση παραγωγής ανέλαβε ο Τόμας Χέισλιπ.
Όπως είναι ήδη γνωστό, τον πολυμήχανο Οδυσσέα υποδύεται ο ηθοποιός Ματ Ντέιμον ενώ μαζί του στην ταινία, θα απολαύσουμε ένα λαμπερό καστ ηθοποιών του Χόλιγουντ. Όπως είδαμε και στο τρέιλερ, την Καλυψώ υποδύεται η Σαρλίζ Θέρον, τον Τηλέμαχο ο Τομ Χόλαντ και την Πηνελόπη η Αν Χάθαγουει. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η μορφή της μυθολογικής συζύγου του Οδυσσέα, έχει βαρύνοντα ρόλο σε αυτή την εκδοχή της ιστορίας.
Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Λουπίτα Νιόνγκο και ο Γουίλ Γιουν Λι.
Το φιλμ έχει γυριστεί για πρώτη φορά εξ ολοκλήρου σε μορφή IMAX, ενώ τμήμα των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μεσσηνία, πράγμα που ενθουσίασε ακόμη περισσότερο το ελληνικό κοινό.
Διαβάστε ακόμη: «Οδύσσεια»: Πλάνα από τα γυρίσματα της ταινίας του Νόλαν στο Κάστρο της Μεθώνης
Όπως έχει μοιραστεί σε συνέντευξή του, ο Κρίστοφερ Νόλαν γνώρισε για πρώτη φορά την ιστορία της Οδύσσειας, όταν ήταν πέντε ετών, κατά τη διάρκεια μιας σχολικής θεατρικής παράστασης. «Είναι μια ιστορία που όλοι γνωρίζουμε λίγο πολύ», σχολίασε στην ίδια συνέντευξη, αλλά όπως διευκρίνισε, την έχει διασκευάσει, ώστε το κοινό να μπορέσει να την απολαύσει μέσα από μια νέα, πιο «φρέσκια» εκδοχή της.
- Η αντίδραση της Σίας Κοσιώνη για το τηλεοπτικό της μέλλον: Το σενάριο που διέψευσε
- «Έρχομαι κι εγώ, με τη νίκη παιδιά»: Ο ηθοποιός που μπαίνει στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού
- Μια λύση για την μουρμούρα και την γκρίνια της Eurovision
- ΣΕΑ Αταλάντης: Πριν τις Σκιαδαρέσες, οι γυναίκες της περιοχής βρήκαν τη δική τους «όαση της ασφάλτου»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.