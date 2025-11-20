Μενού

Ουγγαρέζος για παραίτηση Καραναστάση: «Κρίμα που χάσαμε έναν τέτοιο εθνάρχη και τον κέρδισε ο πολιτισμός»

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σχολίασε με καυστικό τρόπο την ανάρτηση του Διαμαντή Καραναστάση για την παραίτησή του. «Χάσαμε τέτοιο εθνάρχη», είπε, μεταξύ άλλων.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σχολίασε μέσα από το Buongiorno την ανάρτηση του Διαμαντή Καραναστάση στα social media μέσω της οποίας γνωστοποίησε χθες Τρίτη (19/11) την παραίτησή του από το βουλευτικό του αξίωμα, λέγοντας: «Κρίμα που χάσαμε έναν τέτοιο εθνάρχη και τον κέρδισε ο πολιτισμός».

«Διακρίνω μια ειρωνεία;», τον ρώτησε η Φαίη Σκορδά για να της απαντήσει εκείνος: «Ξεκάθαρη».

«Όταν το 2023 τον έβαλε η κυρία Κωνσταντοπούλου ως επικεφαλής που εκείνη έχει τη δικαιοδοσία να τον βάλει πιο ψηλά στη λίστα για να είναι εκλέξιμος, έπρεπε να πει δεν θέλω.

Τότε θα τον παραδεχόμουν. Τώρα που έκανε λίγο μια βόλτα και λέει δεν θέλω άλλο;», αναρωτήθηκε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

«Επειδή φέρεται να έχει γίνει έτσι όπως έχει γίνει η εκλογή του ως βουλευτής, εγώ δεν δέχομαι αυτό το "εγώ είμαι το γάλα και οι άλλοι οι μύγες και όλο το σύστημα είναι και βούρκος και ο καθαρός κύριος Καραναστάσης προτιμάει να πάει στον πολιτισμό.

Όχι, εφόσον είσαι βουλευτής, κάτσε και άλλαξέ το από μέσα. Για αυτό σε εκλέξαμε; Για να μας πεις ότι είναι βρώμικο; Και εγώ το λέω αυτό που δεν είμαι βουλευτής», συμπλήρωσε ο ίδιος.

