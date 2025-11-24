Ο σπουδαίος Γερμανός ηθοποιός Ούντο Κιρ, που είχε συνεργαστεί από τον Άντι Γουόρχολ και τον Λαρς φον Τρίερ μέχρι τη Μαντόνα, πέθανε σε ηλικία 81 ετών το πρωί της Κυριακής (23/11). Τον θάνατό του ανακοίνωσε ο σύντροφός του, ο εικαστικός Ντέλμπερτ ΜακΜπράιντ.
Ο Ούντο Κιρ υπήρξε μια εμβληματική μορφή του κινηματογράφου και άφησε πίσω του μια εργογραφία με πάνω από 200 ταινίες.
Στη δεκαετία του ’70 δύο φιλμ σε σκηνοθεσία Πολ Μορισέι και παραγωγή Άντι Γουόλχολ, τα «Flesh for Frankenstein» και «Blood for Dracula», του άνοιξαν τον δρόμο για το Χόλιγουντ. Η γνωριμία του με τον υποψήφιο για Όσκαρ σκηνοθέτη Γκας Βαν Σαντ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου υπήρξε καθοριστική καθώς χάρη σε εκείνον εξασφάλισε την άδεια να εργαστεί στις ΗΠΑ.
Το 1991 η φήμη του απογειώθηκε με «Το δικό μου Αϊντάχο», όπου συμπρωταγωνίστησε με τους Ρίβερ Φίνιξ, και Κιάνου Ριβς σε μια σύγχρονη εκδοχή του έργου του Σαίξπηρ «Ο βασιλιάς Ερρίκος ο Δ’». Ακολούθησαν πολλές συνεργασίες με τον Λαρς φον Τρίερ, όπως στις ταινίες «Δαμάζοντας τα κύματα», «Χορεύοντας στο σκοτάδι», «Dogville».
Στη δεκαετία του ’90 έκανε εμφανίσεις και σε μουσικά βίντεο της Μαντόνα, στα τραγούδια «Erotica» και «Deeper and Deeper».
Δυναμική παρουσία είχε και στα videogames.
