Πάμελα Άντερσον: Αγνώριστη στην Εβδομάδα Μόδας χάρη στο νέο εντυπωσιακό λουκ της

Η Πάμελα Άντερσον προχώρησε σε μία ακόμα μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της, αλλάζοντας το χρώμα των μαλλιών της και υιοθετώντας ένα τζίντζερ κοντό καρέ με αφέλειες.

Το νέο λουκ της Πάμελα Άντερσον απέχει πολύ από εκείνο της Σι-Τζέι Πάρκερ του Baywatch με τα μακριά ξανθά μαλλιά που την έκανε πασίγνωστη σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια των '90s και την καθιέρωσε ίσως το μεγαλύτερο sex symbol όλων των εποχών.

Τα τελευταία χρόνια η διάσημη ηθοποιός έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει να πετάξει από πάνω της εκείνη την ταμπέλα, εμφανιζόμενη στο κόκκινο χαλί άβαφη και υιοθετώντας look που δεν έχουν καμία σχέση με την εικόνα της στα '90s.

Η Άντερσον έδωσε το παρών στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι και εντυπωσίασε με το νέο της λουκ, ενώ, σύμφωνα με τη Daily Mail, η ίδια είναι πολύ χαρούμενη που πλέον αναγνωρίζεται για τη φυσική της λάμψη και ταλέντο της χάρη σε ρόλους που έχει επιλέξει να ενσαρκώσει.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η Daily Mail, η Πάμελα υιοθέτησε το συγκεκριμένο χτένισμα για χάρη νέου ρόλου σε γαλλική ταινία, της οποίας τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν λίγο μετά την Εβδομάδα Μόδας.

Pamela Anderson, 58, ditches her trademark blonde locks and debuts bold new look in Paris https://t.co/ePJT2FAC01 — Daily Mail US (@Daily_MailUS) September 30, 2025

Pamela Anderson Unveils Dramatic Gingerbread Copper Hair Transformation For Autumn https://t.co/OXCqePd4Up — ELLEUK (@ELLEUK) October 1, 2025

«Η Πάμελα έχει δεχτεί τόσα θετικά σχόλια από γυναίκες σε όλο τον κόσμο για τη φυσική της λάμψη. Έχει γίνει ένα είδωλο που τώρα είναι γνωστό για την αυθεντική της εικόνα.

Αν και η ίδια η ηθοποιός έχει παραδεχτεί ότι ένα πιο έντονο μακιγιάζ θα ταίριαζε στο φόρεμά της, καταλαβαίνει ότι πλέον αυτή η εικόνα δεν ανταποκρίνεται στο ποια είναι αυτή τη στιγμή», αναφέρει η Daily Mail, επικαλούμενη πηγή της.

Μάλιστα, τονίζεται ότι η επιθυμία της Πάμελα Άντερσον είναι να την αντιμετωπίζουν πλέον «σαν μια σοβαρή ηθοποιό».