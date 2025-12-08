Παντελής Παντελίδης: Η απόφαση των αποζημιώσεων για το τροχαίο - Τι θα πάρουν Κυριάκου και Αρναούτη

Το Εφετείο της Αθήνας όρισε σήμερα το ύψος των αποζημιώσεων στις Μίνα Αρναούτη και Φρόσω Κυριάκου για την υπόθεση του τροχαίου που κόστισε τη ζωή στον Παντελή Παντελίδη.
Οι αποζημιώσεις που ορίζονται σύμφωνα με την απόφαση είναι:
- Μίνα Αρναούτη: 39.000 ευρώ
- Φρόσω Κυριάκου: 9.000 ευρώ
Ποσά χαμηλά σε σχέση με αυτά που διεκδικούσαν οι δύο γυναίκες. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ο Παντελής Παντελίδης αναγνωρίζεται ως οδηγός του οχήματος. Ωστόσο, αναγνωρίζεται και 50% συνυπαιτιότητα στις δύο επιβάτιδες, επειδή επέβαιναν σε όχημα το οποίο οδηγούσε οδηγός υπό την επήρεια μέθης, αλλά και για τη μη χρήσης ζώνης ασφαλείας.
Διαβάστε ακόμα: Μητέρα Παντελίδη:«Ζητάω σεβασμό στο παιδί μου» - Όσα είπε για το κύκλωμα του καζίνου
Η απόφαση προβλέπει ότι τα ποσά θα καταβληθούν αρχικά από την ασφαλιστική εταιρεία και στη συνέχεια η ασφαλιστική έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή των χρημάτων από την οικογένεια του Παντελή Παντελίδη, λόγω της οδήγησης υπό την επήρεια μέθης.
