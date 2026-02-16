Παντρεύτηκε η Robin του Stranger Things: Ο μυστικός γάμος της Μάγια Χοκ στη Νέα Υόρκη

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και ανήμερα της πιο ρομαντικής ημέρας του χρόνου, στον Άγιο Βαλεντίνο, η 27χρονη πρωταγωνίστρια του «Stranger Things», Μάγια Χοκ και ο 35χρονος μουσικός Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν.

Το αγαπημένο ζευγάρι επέλεξε μια διακριτική τελετή ωστόσο κάλεσε λαμπερά ονόματα του Χόλιγουντ αλλά και το καστ του Stranger Things.

Η είδηση του γάμου ήρθε πολύ ξαφνική αφού το ζευγάρι μέχρι την τελευταία στιγμή δεν είχε ανακοινώσει τίποτα δημόσια.

Οι διάσημοι γονείς της νύφης, Ίθαν Χοκ και Ούμα Θέρμαν, παρά το γεγονός ότι είναι διαζευγμένοι από το 2005, εμφανίστηκαν μαζί στην τελετή για να γιορτάσουν τον γάμο της κόρης τους, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του PEOPLE.

maya with her parents last night at her wedding🥹 pic.twitter.com/8VQcBnE234 — best of maya hawke (@badpostmaya) February 15, 2026

Από τη λίστα των καλεσμένων δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα μέλη του καστ του Stranger Things. Οι Φιν Γούλφχαρντ, Γκέιτεν Ματαράτσο, Κέιλεμπ ΜακΛάφλιν, Σέιντι Σινκ, Ναταλία Ντάιερ, Τσάρλι Χίτον και Τζο Κίρι ήταν εκεί για να γιορτάσουν μαζί με τη “Robin”.

Η Μάγια Χοκ δεν έφυγε μακριά από το ιδιαίτερο στυλ της, καθώς επέλεξε ένα λευκό νυφικό το οποίο συνδύασε με ένα oversized φτερωτό χειμωνιάτικο παλτό, ενώ ο 35χρονος Χάτσον φόρεσε ένα κλασσικό, κομψό σμόκιν.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε πριν από μερικά χρόνια. Ο Χάτσον είχε συμμετοχή στο άλμπουμ της Χοκ, Chaos Angel (2024), ενώ οι φήμες για τον αρραβώνα τους είχαν αρχίσει να φουντώνουν ήδη από την περασμένη άνοιξη, όταν η ηθοποιός εθεάθη στο Μανχάταν με ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι.