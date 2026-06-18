Πασχαλίδου: «Έζησα πολλά που θα ‘θελα να μην τα είχα ζήσει ποτέ, βία απέναντι στη μητέρα μου και σε μένα»

Για τη μετανάστευση της οικογένειάς της στη Σουηδία στο τέλος της δεκαετίας του 70 μίλησε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Αλεξάνδρα Πασχαλίδου εξηγώντας πώς για ανθρωπιστικούς λόγους η οικογένειά της χωρίστηκε μήπως και καταφέρουν να πάρουν χαρτιά στη χώρα για ανθρωπιστικούς λόγους.

«Τελικά μας έδωσαν την άδεια μετά από δύο χρόνια που κρυβόμασταν», περιέγραψε στο «Στούντιο 4». «Ήταν πολύ δύσκολα και φτωχικά, αλλά σκέφτομαι ότι αυτά τα χρόνια με διαμόρφωσαν, είναι ο μεγαλύτερός μου πλούτος.

Ο φόβος εξακολουθεί να υπάρχει, είναι κάτι σαν τραύμα. Γενικά φοβάμαι ότι θα με πετάξουν έξω. Η αγωνία είναι μόνιμη στη ζωή μου. Ακόμη και τώρα που δέχομαι απειλές από ναζιστές, από σεξιστές, θυμάμαι το κοριτσάκι αυτό που φοβόταν και συνεχώς πρέπει να παλεύει για να δείξει ότι αξίζει.

Παράλληλα, η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου αναφέρθηκε και στη βία που έχει βιώσει και στο σπίτι της και γενικότερα στη ζωή της.

«Ο πατέρας μου επανήλθε, αλλά ήταν ένας ξένος μετά από 2,5 χρόνια. Είχε κάποια θέματα. Άρχισε να πίνει, να γυρνάει. Δεν ήταν ένας πατέρας «παρών» στη ζωή μας και βέβαια έγραψα ένα βιβλίο, κάνω μια κινηματογραφική ταινία για το πώς επηρεαζόμαστε όλοι μας από πατρικές μορφές που απουσιάζουν και πώς μας επηρεάζει η πατρική βία στο σπίτι. Βεβαίως και την έζησα.

Έζησα πολλά που θα ήθελα να μην τα έχω ζήσει. Βία στο σπίτι. Βία και απέναντι στη μητέρα μου, αλλά και σε εμένα. Νομίζω ότι δυστυχώς αυτό το έχουν ζήσει πολλοί Έλληνες. Έσπασα το ταμπού και το είπα, γιατί είναι μεγάλη ντροπή. Όταν άρχισα να το συζητάω κατάλαβα ότι δεν ήμουν μόνη. Προστασία δεν θα έλεγα ότι είχα ιδιαίτερη, αλλά έχω μάθει να τα μετατρέπω όλα. Αναγκάστηκα να είμαι τόσο ανεξάρτητη», εξομολογήθηκε.